Luis Salvador insiste en que la alternancia en la alcaldía «no es lo que más preocupa a los granadinos»

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos) ha vuelto a evitar un pronunciamiento claro sobre si se mantendrá en su puesto hasta el final del mandato o si lo ostentará el Partido Popular en los dos últimos años. Sin embargo, el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez (PP), sin ser muy preciso, sí ha indicado al menos que él ya se había pronunciado sobre ese asunto (diciendo que luchará por esa alternancia) y que lo mantiene. «Mantengo mis compromisos, es lo que he hecho a lo largo de toda mi trayectoria política», ha afirmado.

En la rueda de prensa conjunta en la que han valorado los primeros cien días de mandato conjunto, Luis Salvador ha sido preguntado por la cuestión y ha contestado que PP y Ciudadanos están centrados «en buscar lo que nos une», que él no va a «alimentar más» esa polémica y que a los granadinos les interesan más otros asuntos. «Les preocupa si habrá más actividad económica, más empleo, más inversiones… Este asunto no creo que les importe tanto, no lo veo», ha resaltado.

Sebastián Pérez ha preferido tirar por elevación y decir que lo que más les interesa a los granadinos y a los españoles es «saber si tendremos en España un gobierno serio y riguroso» y al PP en concreto, que Pablo Casado sea el próximo presidente. Respecto a si habrá cambio de alcalde, ha señalado que es «algo que está latente» pero ha añadido que lo realmente importante para los granadinos es «que se resuelvan sus problemas».

Salvador también se ha pronunciado sobre una hipotética moción de censura y ha negado esa posibilidad. «Hemos oído en estos días que Podemos quería pactar con la extrema derecha y eso es algo que Santiago Abascal ha prohibido expresamente que haga su partido. Antes de eso también oímos que José Entrena (secretario general del PSOE en Granada) dijo que nunca habría una moción de censura con Vox».

«Hay gente que está intentando crear problemas donde no los hay», ha continuado el alcalde, que también ha negado que tenga una mala relación con Sebastián Pérez. «En su momento dijeron que éramos casi primos hermanos y que lo teníamos todo pasteleado, cuando lo cierto es que, por ejemplo, nunca hemos salido juntos a cenar con nuestras mujeres. Nos criticaron por ser supuestamente los mejores amigos y ahora nos atacan porque parece que no nos podemos ver. La realidad es que mi relación con él siempre ha sido cordial y de respeto, eso para mí es lo determinante», ha relatado.

Además, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que Pérez se convierta en vicealcalde «porque hay que reconocerle un rango especial, porque él es bastante más que un primer teniente de alcalde».