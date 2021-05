El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha acudido este jueves a su primer acto con declaraciones posteriores después de la rueda de prensa de Sebastián Pérez en la que solicitó que se cumpla el pacto del ‘dos más dos’. El primer edil ha calificado de “sinsentido” la posibilidad de una moción de censura y ha señalado que cada persona es responsable de sus actos y sus palabras. Salvador ha manifestado que hablará lo que sea necesario con su socio de gobierno, el PP, mientras que ha apelado a la responsabilidad del PSOE. Respecto a Paco Cuenca, ha aseverado que “fue alcalde por accidente” con ocho concejales y que lleva dos años sin asumir que no es alcalde.

El acto ha consistido en la presentación del nuevo disco de Callejuela de la Luna, el grupo granadino que pasó por el programa de televisión ‘Got Talent’. La llegada del turno de preguntas ha dado pie a la cuestión que centra ahora la actualidad política de la capital: la continuidad de la actual legislatura.

Luis Salvador ha comenzado defendiendo que se debe anteponer el interés general a cualquier otra cosa. El alcalde ha recordado que Granada tiene en marcha muchos proyectos y no puede permitirse parálisis alguna. El integrante de Ciudadanos ha mencionado en varias ocasiones el pacto antitransfuguismo y no ha dudado en afirmar que cualquier persona que intente tumbar a su propio grupo estaría dentro de dicha categoría. Respecto a las declaraciones de Sebastián Pérez, se ha limitado a decir que no quiere entrar en “ese cruce”. “El pacto nacional son cuatro años”, ha reiterado Salvador, que sostiene que no mintió a Sebastián Pérez para ser investido como el expresidente provincial del PP mencionó este miércoles.

Las declaraciones de Paco Cuenca este jueves han entrado también en juego para el alcalde, que ha afirmado sin tapujos que el socialista fue “alcalde por accidente” con ocho concejales. “Apelo a la responsabilidad del PSOE, un partido constitucionalista”, ha expresado Salvador, que ha agregado que entiende las “cuentas pendientes”, pero que “lo primero es esta ciudad”.

El primer edil ha señalado que se ha acostumbrado ya a escuchar y leer “comentarios gruesos” sobre su persona, pero que esto no lo descentra de sus obligaciones. Luis Salvador ha reiterado su idea de seguir trabajando para la ciudad y no ha dudado en asegurar que su equipo de gobierno está consiguiendo resultados y que sigue adelante con el citado proyecto pensado para cuatro años.

Salvador ha cerrado su intervención repitiendo su intención de mantener la agenda y tener una actitud sosegada ante los futuros movimientos que puedan suceder en las próximas semanas. Respecto a las palabras de Jorge Saavedra en las que pidió que diese un paso al lado, ha declarado que “lo que antes eran conversaciones de despacho ahora tienen otra relevancia debido a que a través de las redes sociales todo tiene otra repercusión. El alcalde ha manifestado su predisposición al diálogo y ha dicho de nuevo que cada persona es responsable de sus actos.

Luis Salvador se ha enterado en directo de que el PP ha propuesto a Luis González, concejal del actual equipo de gobierno como su candidato para resolver la actual situación. El alcalde ha reiterado que no es momento de hacer valoraciones y que todo se hablará.