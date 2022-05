Luis Milla pide disculpas a la afición y marca un objetivo: "Volver a Primera División"

Las horas pasan y el dolor no cesa. Buena parte del granadinismo no asimila todavía que el próximo curso su equipo jugará en Segunda División. Una figura protagonista del vestuario, Luis Milla, se ha pronunciado este miércoles en redes sociales para pedir perdón a la afición y marcar un objetivo para la temporada 2022-2023: "Volver a Primera División". Por otro lado, el Granada CF ha comunicado que el jugador sufre una rotura fibrilar en el isquiosural derecho, lesión que le sacó del campo en el decisivo duelo ante el Espanyol.

"Uno no sabe por donde empezar porque jamás pensé que tendría que escribir estas palabras. Es muy difícil mirar hacia atrás y recordar lo que pasó hace unos días", expresa el centrocampista en el primero de sus mensajes emitido a los seguidores rojiblancos. El madrileño da las gracias a los hinchas porque "en un año tan complicado, habéis llenado el estadio cada fin de semana, a pesar de que los resultados no llegaban". "Habéis estado hasta el último día y hasta el último minuto de la temporada a nuestro lado y no hemos sido capaces de conseguir el objetivo que os merecíais", agrega.

El '5' rojiblanco admite que él y sus compañeros "no hemos estado a la altura del objetivo marcado" y remarca la importancia de la afición en los logros del equipo. "Son días duros pero estoy seguro que vamos a levantarnos y pronto solo tendremos un objetivo, volver a Primera División", concluye Luis Milla, que puede ser uno de los nombres de este mercado estival en el que el Granada necesita la mayor certidumbre posible.