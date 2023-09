Luis de la Fuente: "El público de Granada estará volcado con el equipo como siempre que hemos venido aquí"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente celebró este lunes que tras el buen partido del pasado viernes ante Georgia estén logrando consolidar "un equipo importante" y sentando "unas bases sólidas" de lo que quiere, e insistió en "dejar tiempo y tranquilidad" al joven Lamine Yamal.

"Cada situación es única, hay que valorar muchas cosas. Sigo convencido de que en aquel partido ante Escocia había que hacer aquello -variar mucho el equipo- y no salió bien, pero no quiere decir que no se haga en el futuro. Estamos muy contentos de como están las cosas ahora, estamos consolidando un equipo importante y sentando unas bases sólidas", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano confía "ciegamente en todos los jugadores porque son 'top' todos" y por ello está "muy tranquilo porque cualquiera puede jugar" en su búsqueda de "formar un equipo sólido, unido y en letras mayúsculas". En este sentido, preguntado sobre si Lamine Yamal y Nico Williams serán titulares, admitió que tiene "clara la estructura del equipo, con alguna pequeña duda". "Sé si van a jugar, pero no lo puedo decir", zanjó.

Y sobre el joven de 16 años, De la Fuente reconoció que se ha integrado rápido porque "es muy fácil" hacerlo en la selección donde "los veteranos dan todo tipo de facilidades" y también porque "es un chico alegre". "Ahora hay que dejarle tiempo y tranquilidad para que vaya desarrollando ese potencial porque es muy joven y tendrá sus picos de sierra. Cuando los tenga bajos que no seamos crueles y lo veamos como un proceso normal de su desarrollo", advirtió.

Así, recalcó que en el combinado nacional "siempre" dan "prioridad a la salud del deportista" y que controlarán bien el no 'quemar' al extremo del FC Barcelona. "Lo que sucede es que en el fútbol hay que correr riesgos y hay que convivir con las lesiones, que también ayudan a ser mejor persona y mejor deportista. Por eso hay que tener paciencia con Lamine, tendrá momentos para que pueda venir y otros en los que no, pero será siempre pensando en el bien del futbolista", sentenció De la Fuente al respecto.

Preguntado por Rodri Hernández, recordó que cuando llegó al cargo ya sabía que tenía como mediocentros "a dos de los mejores del mundo" como son el futbolista del Manchester City y Martín Zubimendi. "Me reafirmo. Rodri está a un nivel que es el mejor del mundo y Zubimendi, para mí, es de los mejores y me da plenas garantías. Yo trato de poner siempre a los mejores, pero con ellos no me voy a equivocar", afirmó.

"El portero es uno más del equipo y cambiarlo es algo que veo con total naturalidad. Unai ha tenido un comportamiento fantástico, casi fue el que nos hizo campeones de la Liga de Naciones, a veces somos de memoria frágil. Son circunstancias del juego, pero dio un pase que acabó en el gol de Nico Williams. Siempre se mira más un detalle del portero, pero hay que ser justos. No hay debate en la portería, estamos totalmente tranquilos con Unai y sus compañeros", replicó cuestionado sobre Unai Simón, que no estuvo del todo acertado en el gol de Georgia.

"En Georgia se gana porque no se paró de insistir desde el 1 al 90"

El seleccionador se refirió a Ferran Torres, al que llamó por primera vez para sustituir a uno de los lesionados y al que conoce "desde hace muchísimos años" y del que ha visto "su evolución y madurez". "Ha pasado por momentos difíciles, ha vuelto a reencontrarse y necesita un impulso así para volver a ser el de antes porque es un futbolista muy importante para el fútbol español. No va a desaprovechar esta oportunidad", expresó.

Este martes se miden a Chipre, un rival que hace 25 años escribió una de las páginas más dolorosas de la 'Roja' al derrotarla por 3-2 y provocar el final de Javier Clemente como seleccionador. El de Haro no habló expresamente de ese día, pero sí advirtió que del "proceso" para que no pasen este tipo de cosas y que pasan por "afrontar el partido con concentración e intensidad".

"En Georgia no se gana porque ellos fueran un equipo menor sino porque este equipo desde el minuto uno hasta el final no para de insistir y cuando se tiene esa actitud y hay una diferencia real entre uno y otro en el marcador se refleja. Pero cuando no, hay un problema, porque el fútbol es el único deporte en el que siendo netamente superior, creando ocasiones y teniendo el 90% de posesión se puede perder. Por eso no hay confianzas y hay que afrontar el partido de Chipre como si fuese una final", manifestó.

"El público de Granada estará volcado como siempre que hemos venido aquí"

El seleccionador nacional también ha hablado del público de Granada que animará a la Selección Española este martes en el estadio Nuevo Los Cármenes. "Estará volcado con el equipo como siempre que hemos venido aquí. Es una afición fantástica", ha señalado. Luis de la Fuente ha comentado también que quieren "hacer un gran partido y darles un gran espectáculo".

De la Fuente muestra "máximo respeto" a la decisión "personal" de dimitir de Luis Rubiales

Luis de la Fuente se limitó a mostrar su "máximo respeto" a la decisión de Luis Rubiales de presentar este domingo su dimisión como presidente de la RFEF, y reiteró que es un asunto que está "lejos" de sus quehaceres en el banquillo, aunque sí admitió que le gustaría que hubiese nuevo máximo mandatario federativo antes de la Eurocopa y los Juegos de París para poder "pensar exclusivamente en fútbol".

"Yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía, máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales", trató de zanjar De la Fuente en la rueda de prensa previa al partido de este martes ante Chipre en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

Ante la insistencia de los medios, el riojano recalcó que la decisión del dirigente era "personal" y que se ocupa de lo que puede "controlar". "Lo que pase fuera de hacer alineaciones, convocatorias, entrenamientos, está lejos ya de mi dominio y mi control", advirtió.

"Insisto, en el equipo pensamos en fútbol y vivimos quizás en una burbuja que además es necesaria para estar viviendo con todos absolutamente concentrados ante una grandísima responsabilidad que tenemos. Entiendo que hay mucho interés en conocer otros detalles, pero creo que tenemos que centrarnos en el fútbol y lo que los profesionales del fútbol podemos controlar. El de Chipre es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición de este grupo y por estar en la próxima EURO, que creo que es suficientemente importante como para centrarnos en ello", aseveró el técnico de la 'Roja'.

Además, De la Fuente dejó claro que lleva "once años" en la RFEF. "He vivido ahí mucho antes de que llegara Luis Rubiales. Me siento feliz de estar aquí, soy un privilegiado, no me ha regalado nadie nada, eso que quede claro, me lo he ganado yo. Simplemente estoy feliz donde estoy y siempre he agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida. Soy un hombre agradecido porque creo que es de buen nacido ser agradecido, y yo lo soy", añadió.

Preguntado por si sería adecuado que hubiese nuevo presidente federativo electo antes de la Eurocopa de 2024 y los Juegos de París, cree que "siempre es mejor cuanto más tranquilos" y pueden "pensar exclusivamente los profesionales en fútbol". "Lo que no sé son los tiempos que, legalmente, se consideran oportunos", indicó.

"Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir pensando en fútbol, en fútbol, en fútbol, y si tenemos la oportunidad de estar en la Eurocopa estaremos pensando única y exclusivamente en la responsabilidad que tenemos que creo que es muy importante", añadió al respecto.

De la Fuente habló de lo que había aprendido en estos últimos días. "Esta vida es un constante aprendizaje. Yo aprendo todos los días y del fútbol también porque tanto de la vida como del fútbol uno va sacando conclusiones y va aprendiendo a comportarse de una manera mejor para ser mejor persona cada día. Yo tengo voluntad para aprender cada día", confesó.

Finalmente, tiene claro que "el ruido ajeno" lo lleva bien, principalmente porque "algo ayuda" que lleve "40 años en esto del fútbol". "He estado en el césped, en el despacho y ahora en los banquillos. Ya llevo 26 años de entrenador y creo que eso ayudará algo, algo de experiencia creo que tendré", sentenció.