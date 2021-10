Lucas Macías inaugura el 'Espacio Sinfónico' de la OCG con obras de Takemitsu y Berlioz

La Orquesta Ciudad de Granada inicia el ciclo 'Espacio sinfónico', que se celebra este viernes y sábado, con 'Muerte y resurrección', la obra con la que Toru Takemitsu respondió al llanto contenido tras los bombardeos de Hiroshima. Esta será la primera vez que la formación ofrezca la obra, que incorpora a su repertorio de mano de su director artístico Lucas Macías. El programa continúa con el ciclo de canciones 'Les nuits d’été', de Hector Berlioz, que interpretará como solista la mezzosoprano Catriona Morison; y culminará con la escena de amor de Romeo y Julieta, del mismo autor.

Música para cine

Muerte y resurrección se compuso para la película Lluvia negra (Shohei Imamura, 1989), un film que prescinde del color, que prescinde durante secuencias enteras de cualquier sonido que no sea el propio de los actores, objetos, ambiente. Pero de repente surge la música, y de esa música pudo brotar esta especie de bellísimo poema sinfónico, Muerte y resurrección, para cuerdas, en el que lo que importa es la sugerencia. Takemitsu compuso música para muchas películas. Aparte de esta Muerte y resurrección para Lluvia negra (el film trata de las consecuencias en la gente corriente, al cabo de los años, de la bomba de Hiroshima), Takemitsu compuso música para films magistrales como Ran, de Kurosawa; o La mujer de las dunas (Hiroshi Teshigahara, 1964), y también para la película Notalghia (1983), no solo rusa, sino también italiana, de Andrei Tarkovski.

La escena de amor de Romeo y Julieta

En Romeo y Julieta el amor es el tema que todo lo eclipsa, pero en la obra hay situaciones emocionales diversas como el ambiente festivo, el odio de un enfrentamiento entre dos familias y, por supuesto, la tristeza ante un trágico doble suicidio. Todo eso ha capturado Hector Berlioz en una obra que se sitúa a caballo entre una sinfonía y una cantata. Berlioz dijo que de todas sus obras prefería la Escena de amor, el tercer movimiento de Romeo y Julieta. Es sin duda una de las piezas más extraordinarias de la música, y la forma en que Berlioz expone gradualmente la profundidad de la pasión de los amantes. Esta es música de gran belleza física, pero tal vez lo más sorprendente de todo es el carácter profundamente íntimo de la música. Wagner habla de “la frase musical más bella del siglo”. Berlioz se esforzó mucho en esta apasionada escena, diciendo más tarde simplemente que “las cosas ardientes hay que tratar de hacerlas fríamente”.

Noches es estío

El ciclo de canciones de concierto Les nuits d’été está compuesto en 1832, pero la versión que siempre se escucha es de 1856, cuando Berlioz tuvo ocasión de orquestar el acompañamiento… Es la canción romántica por excelencia. En Les nuits d'été, Berlioz seleccionó seis poemas del volumen La comédie de la mort (La comedia de la muerte) de su amigo Théophile Gautier (1811-72). Los poemas consideran el amor desde diferentes ángulos, pero la pérdida de amor los impregna a todos.

Catriona Morison

La mezzosoprano escocesa-alemana Catriona Morison se dio a conocer a un público más amplio en 2017 cuando ganó el primer premio del concurso de la BBC 'Cardiff Singer of the World'. A partir de ese momento entró a formar parte del elenco de la Ópera de Wuppertal durante dos temporadas (2016-2018), donde interpretó una gran variedad de papeles, incluyendo las producciones Les contes d'Hoffmann, Werther, Hansel y Gretel, Rigoletto, Juliette, El amor de las tres naranjas o Le nozze di Figaro.

Ha actuado, entre otros, en el Festival Internacional de Edimburgo, Ópera de Colonia, Ópera Nasjonale de Bergen y el Teatro Nacional de Weimar. En 2015 hizo su debut en el Festival de Salzburgo con Franz Welser-Möst como miembro del Proyecto de Jóvenes Cantantes y en el mismo año en el Festival de Pentecostés de esta ciudad. En la primavera de 2021 fue Meg Page en una nueva producción de Falstaff en Burdeos. Julia Jones, David Parry, Frédéric Chaslin, Stefan Solyom, Antony McDonald, Immo Karaman, Joe-Hill Gibbons, Christopher Alden, Inga Levant, Charlie Edwards, Nigel Lowery y Timofey Kuljabin, son algunos de los directores con los que ha colaborado.

Como solista Catriona Morison hizo su debut en los 'BBC Proms' en el verano de 2019, donde interpretó 'Sea Pictures' de Elgar con la Orquesta Nacional de Gales BBC y Elim Chan. También cantó el estreno mundial de This Frame is Part of the Painting de Errollyn Wallen (BBC Proms), una obra pensada para ella. En la temporada 2020/21 ha interpretado, entre otras, las Misas de Mozart con la Scottish Chamber Orchestra en Glasgow con Maxim Emelyanychev, el Oratorio de Navidad de Bach con la Accademia di Santa Cecilia de Roma bajo la dirección de Trevor Pinnock, la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Tokio dirigida por Jonathan Nott o La Pasión según San Mateo de Bach con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam bajo la dirección de John Butt.

Ha sido invitada al Wigmore Hall, Festival Internacional de Edimburgo y Festival Leeds Lieder. En la primavera de 2021 ha cantado junto al pianista Malcolm Martineau en Ámsterdam y Bilbao, y en el Heidelberg Spring ofreció una velada junto a Katharina Konradi, acompañada de Joseph Middleton. Su primer CD de canciones en solitario con Malcolm Martineau se publicó a principios de 2021. Catriona Morison cuenta con numerosos oratorios en su repertorio, que abarca desde Bach hasta compositores contemporáneos. Entre sus próximos proyectos destacan una gira con Teodor Currentzis y MusicAeterna con el Requiem de Mozart, La pasión según San Mateo de Bach con la MDR Symphony Orchestra y el Requiem de Duruflé con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Sir Andrew Davis.

Catriona Morison es artista del Programa de Artistas de Nueva Generación de la BBC y tiene en su haber la cátedra honoraria del Conservatorio Real de Escocia (RCS) en 2017. Estudió en el RCS Glasgow, en la Universidad de las Artes de Berlín y en la Liszt School of Music Weimar.

Lucas Macías

Lucas Macías debutó como director en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014 tras una excepcional carrera como uno de los principales oboístas del mundo, siendo solista de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta del Festival de Lucerna y miembro fundador de la Orquesta Mozart de Claudio Abbado. Formado como director de orquesta con Mark Stringer en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín y en Ginebra con Maurice Bourgue, ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Oboe de Tokio de la Fundación Sony Music en 2006.

Director titular de Oviedo Filarmonía desde 2018, ha dirigido, entre otras, prestigiosas formaciones como la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de Paris -donde fue director asistente durante dos años en estrecha colaboración con Daniel Harding-, Orchestre de Chambre de Genève, Filarmónica de Buenos Aires, Het Gelders Orkest, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de la RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Real Filharmonía de Galicia.

Durante la temporada 2021/22 se pondrá al frente, entre otras, de la Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid -en una nueva producción del Teatro de la Zarzuela de Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella, con dirección escénica de Emilio Sagi-, o la prestigiosa Staatskapelle Dresden. Desde noviembre de 2020 es director artístico de la Orquesta Ciudad de Granada.