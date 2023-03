Lucas Eguibar se lleva la primera final de la Copa del Mundo en Sierra Nevada

El rider español (Movistar SBX Team), Lucas Eguibar, se ha impuesto hoy en la primera de la dos Copa del Mundo de Snowboard Cross de Sierra Nevada tras ganar todas las rondas clasificatorias y batir en el final a los italianos Omar Visintin, y Lorenzo Sommariva, en el circuito SBX de la estación granadina donde el donostiarra ganó en 2020 y se colgó dos bronces en el mundial de 2017 (individual y por equipos junto a Regino Hernández).

Arropado por los aficionados que llenaban la grada de la Loma de Dílar, Eguibar, que en los entrenamientos y las clasificaciones mostró su perfecto acoplamiento al circuito, reconoció tras bajarse del podio su idilio con el circuito SBX de Sierra Nevada: "Creo que es una de las mejores carreras que hemos tenido. El tiempo ha sido bastante cambiante, y la nieve ha sido difícil de trabajar, pero lo han hecho muy bien. Creo que esta prueba permitirá a otras organizaciones meterse la pilas de cómo hacer eventos como esta Copa del Mundo".

En la lucha por el Globo de Cristal Lucas Eguibar se coloca en cuarta posición con 232 puntos, tercero es el francés Loan Bozzolo (FRA) con 245 puntos, segundo el italiano Omar Visintin (ITA) con 250 puntos y el líder de la general sigue siendo el alemán Martin Noerl (GER) con 274 puntos. La siguiente prueba tendrá lugar mañana domingo con una primera prueba clasificatoria y luego la final de forma consecutiva.

"Me he encontrado muy cómodo en la pista, tenía un extra de motivación para sacarme la espina del Mundial de Bakuriani (Georgia) y he intentado darlo todo. Hoy estaba totalmente centrado en la carrera de este sábado y la carrera del domingo ya será otra historia. Voy a ser muy agresivo porque este circuito de Sierra Nevada se me da muy bien y vamos con todo en los que nos queda. El Globo de Cristal es el objetivo", señaló el rider Movistar SBX Team Spainsnow.

En categoría femenina, como a Lucas en la masculina, la británica Charlotte Bankes volvió a sentirse cómoda en el circuito SBX de la Loma de Dílar. Allí, donde en 2012 se proclamó subcampeona junior de mundo y en los mundiales absolutos de 2017 se colgó la plata por equipos, Bankes ha logrado hoy, en una competida final, la medalla de oro, seguida por la líder de la Copa del Mundo, Chloe Trespeuch; la francesa que siempre que compite en la estación granadina acaba subiéndose al podio.

Tercera clasificada ha sido la incombustible Lindsey Jacobellis, de 37 años. Jacobellis es probablemente la más grande rider de SBX de todos los tiempos. Dos oros olímpicos y cinco mundiales coronan a la corredora estadounidense, que suma 32 victorias en Copa del Mundo. En Sierra Nevada fue campeona mundial en 2017 y segunda en la Copa del Mundo de 2020 detrás de Moioli.

Clasificación Copa del Mundo Sierra Nevada SBX, sábado 11 de marzo de 2023

Hombres

1. Lucas Eguibar (ESP)

2. Omar Visintin (ITA)

3. Lorenzo Sommariva (ITA)

Mujeres

1. Charlotte Bankes (GRB)

2. Chloe Trespeuch (FRA)

3. Linsey Jacobellis (USA)

La Copa del Mundo de Snowboard Cross, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la cofinanciación de la Unión Europea, sigue este domingo en Sierra Nevada con la disputa de la segunda final del programa con el inicio de las rondas eliminatorias a partir de las 12:00 horas.