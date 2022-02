El Olimpiacos de Nicosia prescinde de Lucas Alcaraz

Tras encontrarse sin equipo desde que el Albacete Balompié prescindió de sus servicios la campaña 20-21, Lucas Alcaraz encontró la oportunidad de entrenar al Olympiakos de Nicosia, equipo de primera división chipriota, que lo fichó en plenas fiestas navideñas, justo antes de comenzar el nuevo año.

Al bueno de Lucas se le dio la oportunidad de volver a entrenar; sin embargo, no ha dado con la tecla en su nueva escuadra y desde su llegada no ha conseguido ninguna victoria. Su último partido fue contra el Anorthosis, donde el Olympiakos no consiguió sacar ningún punto de ese partido. Ese fue el punto y final de esta aventura de Alcaraz lejos de su tierra.

El entrenador granadino ha estado a los mandos de la nave chipriota durante mes y medio, cosechando cuatro derrotas en liga y dos empates. En Copa, el entrenador granadino también ha obtenido resultados negativos, con dos derrotas ante el APOEL de Nicosia, uno de ellos con goleada, 4-0 en contra.

Después de mes y medio en Chipre, el granadino ahora mismo se queda sin equipo. Su penúltima destitución fue con el Albacete y ahora el granadino queda libre de poder dirigir a cualquier equipo que necesite sus servicios.

A sus 56 años, Alcaraz ha dirigido a equipos como el Recreativo de Huelva, Granada CF, UD Almería, Dos Hermanas C.F., Racing de Santander, Xerez C.D., Real Murcia, Cordoba C.F., Aris Salónica F.C, Levante UD, Real Zaragoza, Albacete Balompié, Selección de Argelia y Oympiakos de Nicosia, siendo esta su última experiencia más reciente.