Los últimos 18 líderes en la jornada 10 jugaron Champions League

El Granada CF está realizando un inicio de campaña absolutamente histórico coronado con el liderato obtenido el pasado domingo tras vencer al Real Betis en Los Cármenes. Además de las buenas sensaciones que transmite el conjunto nazarí sobre el césped, sus números son estratosféricos, máxime para un recién ascendido.

20 puntos, 6 victorias, 17 goles a favor y 6 puertas a cero en las diez jornadas que han transcurrido hasta el momento son registros impropios para un equipo con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Sin embargo, el trabajo de Diego Martínez y los suyos está dando unos magníficos frutos con un cuarto del campeonato ya disputado.

Más allá de lo anecdótico del actual liderato del Granada, propiciado en parte por el aplazamiento del ‘Clásico’ al 18 de diciembre, la situación de la escuadra nazarí es envidiable desde el punto de vista estadístico. Tanto es así que, si nos fijamos en los líderes a estas alturas de curso en las últimas temporadas, hay un dato abrumador que salta a la palestra: el líder en la jornada 10 de las últimas 18 temporadas ha terminado la Liga entre los cuatro primeros; o lo que es lo mismo, ha disputado Champions League la campaña siguiente.

La última temporada en la que esto no ocurrió fue la 2000-2001, cuando el Valencia, líder con 20 puntos en la jornada 10, igual que este Granada, terminó quinto y disputó la UEFA (hoy Europa League). No obstante, el conjunto ‘ché’ acabó aquel campeonato empatado a 63 puntos con el FC Barcelona, que fue cuarto y se clasificó in extremis para la Champions League después de una última jornada agónica con aquel golazo de chilena de Rivaldo para vencer por 3-2 al propio Valencia.

Así, desde la 2001-2002 y hasta la pasada temporada, todos los líderes en la jornada 10 terminaron jugando Champions League el año siguiente. Lógicamente, en la inmensa mayoría de casos el primer clasificado a esas alturas era Real Madrid o FC Barcelona. Sin embargo, no siempre fue así. En la 01-02, el líder era el Deportivo de La Coruña, con 20 puntos; en la 02-03, la Real Sociedad, con 22; en la 03-04, el Valencia, que fue campeón esa temporada, con 23; y por último, en la 05-06, el CA Osasuna, con 24 unidades en su casillero a esas alturas del curso.

Huelga decir que el objetivo del Granada CF para esta campaña no es otro que superar los 40 puntos cuanto antes, conseguir la permanencia y volver a jugar en Primera el año que viene. Pensar en cotas más altas a estas alturas resultaría irresponsable. Sin embargo, tener todo eso claro no está reñido con mirar las estadísticas y saber que, ciñéndonos a los números y a la historia, este equipo invita a soñar.