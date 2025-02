Navarro y Nievas reivindican en ‘Los Imprescindibles’ que Granada sea "un destino turístico de fácil acceso"

El Palacio de las Niñas Nobles ha acogido este lunes una nueva charla de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital' en la que se han repasado las propuestas de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) bajo el título de ‘Todos los caminos llevan a Granada’, que es precisamente el de uno de los proyectos que la Diputación de Granada presentó en dicha feria. En la charla, moderada por los periodistas de GranadaDigital Toni Nogueras y Ainoa Morano, han participado Nicolás Navarro, vicepresidente I de la Diputación de Granada, y Marta Nievas, vicepresidenta II y diputada de Turismo y Patrimonio.

El balance general de la provincia de Granada en Fitur ha sido el primer tema abordado durante la charla. La diputada de Turismo, Marta Nievas, ha indicado que ha sido “muy positivo" y ha recordado que el “destino Granada” se presentó justo antes de iniciarse Fitur en un encuentro en el Casino de Madrid, que fue “una acción muy importante”. “Pudimos decirles a los expertos del turismo lo que Granada tiene. Tenemos un presidente que cree en el turismo y tuvo ese encuentro. También hicimos una presentación en el intercambiador de nuevos Ministerios y pudimos presentar el destino Granada por un lugar donde pasan más de 800.000 viajeros a diario. Ya el año pasado también presentamos nuestro destino en Callao. El martes empezamos las actividades previas y el miércoles ya arrancamos una semana en Fitur”, ha detallado.

Son muchos los pueblos que han querido estar en Fitur para presentar sus propuestas turísticas y el vicepresidente I de la Diputación de Granada ha señalado durante la charla de ‘Los Imprescindibles de GranadaDigital’ que esto “denota la importancia de la provincia de Granada”. “Fitur no es más que vender lo que se está haciendo durante todo el año en cada municipio. Tenemos que seguir trabajando y estamos desarrollando nuevos proyectos para que puedan disfrutar la provincia”, ha indicado.

Marta Nievas ha destacado que Fitur le ha dejado una “sensación muy positiva” ya que “la relación entre Diputación y los alcaldes y concejales” ha sido muy buena. “La semana anterior a Fitur tuvieron entrevistas en medios de comunicación y aprovecharon esa oportunidad que les dio el Patronato para analizar lo que iban a presentar. Hemos tenido 41 presentaciones de miércoles a viernes. Nos hemos venido con la sensación de que tenemos una provincia que ha creído de verdad que el turismo es un motor económico. Tenemos un destino diverso y amplio”, ha remarcado.

La diputada ha detallado que desde el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada se están “volcando” porque quieren que los municipios usen los recursos que tiene el propio Patronato para “proyectar que en su pueblo se pueden hacer cosas muy diferentes”. Nievas ha recordado que en Fitur ha habido presentaciones de pueblos importantes como Motril, Almuñécar, Baza, Guadix o Loja, pero que “la diversidad y particularidad de Granada” es destacable y los alcaldes de todos los pueblos “están contentos porque ven que su pueblo se llena de vida y lo cuentan luego”. Nievas ha señalado que desde la Diputación quieren ayudar a esos pueblos que se están despoblando y en los que “hay poco futuro e iniciativas y están viendo que a través del turismo se puede generar empleo e ilusión en los municipios”.

Nicolás Navarro ha explicado que tienen en marcha un proyecto a través de la página web patrimonio.dipgra.es para que ahí aparezcan todos los monumentos que hay en cada pueblo y cuándo se pueden visitar. “Vamos a ir desgranando rutas por esos pueblos y todos los monumentos que hay en cada pueblo y qué se puede ver. También estamos trabajando en la ruta de castillos y fortalezas. Va a ser una ruta turística y un programa específico para colaborar con los ayuntamientos para que estén abiertos esos espacios y se promocionen desde el punto de vista turístico”, ha señalado.

La Diputación también ha puesto en marcha una iniciativa para crear el Consejo Provincial de Turismo, de la que ha hablado Marta Nievas. “Es un ente de diálogo para unir esfuerzos. Tenemos que alejarnos de la confrontación y unir presupuestos y objetivos para Granada. Nosotros escuchamos a la Alhambra, a la Junta, a la Cámara de Comercio, a la Federación Provincial de Empresas de Turismo y de Hostelería y a la Universidad de Granada, que tiene tanto prestigio. Porque dando su opinión vamos a crecer, a unir esfuerzos”, ha indicado. Para Nievas, “hay algo que tenemos que tener muy claro que Granada tiene que pedir al Gobierno un mayor compromiso. Granada tiene un agravio comparativo con otras ciudades y necesitamos un AVE directo de Granada con Madrid. Hay que reivindicarlo al Gobierno España y a otras administraciones. La provincia apuesta por el turismo y tenemos que proyectarlo y siempre uniendo esos esfuerzos”.

Nievas ha insistido durante la charla de ‘Los Imprescindibles’ que es importante “tener muy en cuenta al sector privado” porque las empresas turísticas y la hostelería hacen “un trabajo muy importante” y “aportan el 14% del PIB de la provincia”. “Hablamos de una economía pujante y de muchos puestos de trabajo y esto lo tenemos que hacer entre todos”, ha reclamado.

También se ha abordado la importancia de la gastronomía para el turismo y el trabajo el trabajo que se realizar desde Sabor Granada, una marca que la Diputación ha puesto “a disposición de las empresas para que puedan promocionar todos los productos de la provincia”. Nicolás Navarro ha destacado la labor del diputado Antonio Díaz con Sabor Granada para dar a conocer todos los productos. Marta Nievas, por su parte, ha señalado que hay que “apostar por la gastronomía dando un plus de excelencia” porque cuentan con “la materia prima y la calidad”. Nievas ha recordado que en la provincia hay productos tan buenos como la chirimoya o los aguacates en la Costa Tropical, las truchas de Riofrío, los quesos de los Montes Orientales, el cordero segureño, el jamón de Trevélez, la miel, el agua de Lanjarón o el pan de Alfacar. “Tenemos mucho y seguro que se me olvida alguno. Esto está tomando un revulsivo con Sabor Granada”, ha dicho. También ha destacado la labor de la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza, “que han hecho una presentación en Fitur espectacular con la teatralización de esa taberna en la que comía Federico García Lorca”. “Esos chefs trabajan con productos de Sabor Granada y con esa imagen de Federico”, ha señalado.

Nievas ha remarcado que “el segundo recuerdo que el turista tiene de un destino es la gastronomía y eso es muy importante para el turismo”. Por eso ha incidido en la importancia también para Granada, que tiene productos de mucha calidad. Nievas ha recordado que la capital acogerá la gala Bib Gourmand de la Guía Michelín, en la que participarán unos 200 chefs.

La diputada de Turismo ha hecho balance del aumento de pernoctaciones, visitantes y viajeros y ha apuntado que ahora es el momento de analizar “en qué punto está la provincia y qué necesidades” tiene. “Lo hemos puesto en manos de una empresa para ver las debilidades y qué camino tomar en turismo. Tenemos que trabajar en un turismo sostenible. Tenemos que hablar de la comunidad que recibe el turismo. Tenemos que trabajar no solo en la cantidad sino en la calidad del turista que llega y en esa convivencia entre el turista y la comunidad receptora para que se mantenga esa sostenibilidad social”, ha comentado. Para Nievas es muy importante “buscar equilibrio entre el turismo que llega y el vecino que vive, sobre todo, en el centro de las ciudades”.

También ha remarcado Nievas “la diversidad de productos turísticos que tiene la provincia de Granada”. “Además de la Alhambra o el centro, el turista en menos de una hora puede ir a la Costa Tropical, a Sierra Nevada o descubrir la maravilla del Geoparque. Esa diversidad de productos turísticos tenemos que hacerla ver al turista”, ha destacado.

Nicolás Navarro ha comentado también que quieren que la provincia de Granada “sea un destino de fácil acceso” y que la sociedad granadina “se ha rebelado en ese aspecto”. El vicepresidente I de la Diputación de Granada ha insistido en que el AVE y el aeropuerto “tienen que ser pujantes”. “Hemos invertido en promocionar el aeropuerto por primera vez, 800.000 euros, y creo que va a da un buen resultado”, ha dicho. Además ha puesto en valor las instalaciones del Puerto de Motril, “que ha cerrado con récord de turistas por el trabajo que se ha hecho también desde el Ayuntamiento de Motril, facilitando a los turistas que puedan coger taxis”.

“Trabajar de manera unida y de forma responsable” para que haya “un AVE directo entre Granada y Madrid” es lo que ha reivindicado Nicolás Navarro durante la charla de ‘Los Imprescindibles’. El vicepresidente de Diputación ha señalado que Granada “no tiene por qué soportar lo que no quieren otras provincias como ese doble enganche en la estación de Antequera”. Además, ha recordado que el AVE a Granada “se inauguró en 2019 con una duración de 3 horas y 5 minutos y ahora tarda 3 horas y 44 minutos si no hay incidencias, que es raro el día que no haya alguna” y eso “no es de recibo”. Navarro ha dicho que los ciudadanos piden que “dure menos tiempo, tenga mejores horarios y no se tengan que hacer transbordos”.

En cuanto a al aeropuerto, Navarro ha comentado que el trabajo del nuevo equipo de la Diputación “dio sus frutos con ese vuelo a Ámsterdam” y que esperan que la promoción del aeropuerto también se haga desde la Diputación de Jaén, ya que también lleva el nombre de Jáen. “Tenemos que unirnos”, ha pedido.

Por último, Navarro ha comentado que quiere que la provincia de Granada “tenga mejores conexiones de AVE y en el aeropuerto y que se mantenga el nivel espectacular en el incremento de cruceros en el Puerto de Motril”.