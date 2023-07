Los hermanos Yates arrebatan el podio a Carlos Rodríguez, que acabará quinto el Tour

Finalizó la penúltima etapa del Tour de Francia y los hermanos británicos Simon y Adam Yates le han arrebatado a Carlos Rodríguez las opciones de podio que conservaba aún el ciclista sexitano.

Disputada en la tarde de este sábado, la 20ª y penúltima etapa del Tour ha finalizado con Rodríguez cruzando la meta en duodécima posición, con un tiempo de 03h 28' 10''. Los hermanos Simon y Adam Yates, mucho más experimentados que el precoz ciclista, han finalizado cuarto y quinto respectivamente.

Pese a esta situación, el joven de 22 años del equipo INEOS Grenadiers ha demostrado una gran resistencia a pesar de su corta edad durante todo la prueba, en la que además ha conseguido ganar una etapa. Rodríguez ha irrumpido con fuerza y un increíble rendimiento en la carrera por etapas más importante del mundo, lo que ha dejado entrever un futuro realmente prometedor.

Durante la etapa de este sábado, Carlos Rodríguez ha sufrido una aparatosa caída en una curva muy cerrada en descenso, lo que le ha provocado una visible herida en el ojo izquierdo al caerle encima el ciclista que tenía detrás. Una vez más, el joven ha hecho gala de su resiliencia, continuando la carrera a pesar de tener la cara visiblemente ensangrentada.

De esta forma, Rodríguez se sitúa en la quinta posición de la clasificación general, a falta solo de la etapa final de este domingo, con la clásica llegada a los Campos Elíseos de París que suele finalizar al esprint y en donde el ciclista de Almuñécar pondrá punto y final a una competición donde ha demostrado el gran talento que atesora.

He gave it everything today.

A gutsy, determined ride from @_rccarlos sees him return from an early crash to finish 12th - he'll head to Paris 5th on GC 👊👏#TDF2023 pic.twitter.com/JIhTKB7tCH

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 22, 2023