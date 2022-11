La Chana es, quizás junto al Zaidín y Almanjáyar, uno de los tres barrios más populosos y ligados al movimiento obrero en el imaginario colectivo de toda Granada. Enclavado en el flanco noroccidental de la capital, fue a principios de los cincuenta cuando, a iniciativa del Arzobispado, comenzaron a levantarse las primeras viviendas en las Angustias. Esa zona es hoy la parte más antigua de este sector de la capital. Después llegaron La Victoria, Encina, Las Perlas y Las Torres, que en la actualidad ejerce como epicentro de la 'movida chanera', representada en las míticas tapas de milanesa o carne en salsa.

Hubo un tiempo en el que las raciones gratis con bebida no eran lo único por lo que era conocido al barrio. También por haber sido punto de partida de icónicas bandas como Los Planetas, 091 y Lagartija Nick, o por incubar a un embrionario Granada 74 que, antes de mudarse a la Ciudad Deportiva Granada 92, tenía sus instalaciones frente al Juan XXIII.

Aquella mudanza frente al otro de los tres institutos que llevan este nombre en la capital –el tercero está precisamente en el Zaidín– es seguramente la metáfora que mejor ejemplifica el inicio de una etapa de decadencia, de quedarse atrás respecto a sus semejantes, que el barrio ha ido experimentando desde entonces. "Siempre decimos que a ver si acaban ya en el Zaidín y nos toca a nosotros, porque allí se lo han llevado todo", resume con sorna José Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Chana.

El 'Entrevías granadino' necesita "una gran inversión"

Rodríguez, la propia asociación y la barriada en sí misma protagonizan la segunda entrega del serial Los barrios de Granada hablan, en el que representantes vecinales de todas las zonas de Granada capital analizan sus problemas y soluciones a menos de un año de las elecciones municipales. Y el de la Asociación de Vecinos de La Chana, que abarca a todo el distrito excepto Bobadilla y el Cerrillo de Maracena, lo tiene claro: "Lo más evidente son los problemas de acceso, que son malos y peligrosos para los jóvenes. Tenemos el problema de las vías que nos encajonan y le quitan seguridad a La Chana, pero también de la necesidad de reordenar el tráfico porque el barrio está creciendo mucho. Y luego pues lo normal de limpieza y mantenimiento". Vecinos de Las Torres consultados por este periódico también se quejan amargamente del estado de "abandono" de las jardineras en la calle Trucha, donde los perros y hasta algún que otro espontáneo hacen diariamente sus necesidades.

Pero para Rodríguez, hay un punto que es fundamental para la reactivación de las barriadas que forman parte del distrito. Y conecta directamente con esa evolución que sí han experimentado otras áreas de la capital. "Necesitamos que las instituciones se lancen a realizar una gran inversión aquí como, por ejemplo, ya hicieron en Joaquina Eguaras con el edificio administrativo de la Junta de Andalucía. De unos años a esta parte, los pequeños negocios, comercios y bares sobre todo, se están viendo muy afectados porque, a las ocho o las nueve de la noche, La Chana se queda desierta y muy pobre", lamenta el presidente, quien denuncia que "cada día nos tienen más desatendidos".

Esta última percepción, explica Rodríguez, la ha tenido con los sucesivos equipos de Gobierno que ha habido en la historia democrática de Granada. Y es que, por no haber, en La Chana no hay ni oficina de Correos, algo de lo que sí disponen barriadas más pequeñas como Los Pajaritos, la más cercana con servicio postal al distrito; Zaidín, con una delegación importante y una oficina complementaria; o la zona Norte, donde además de ubicarse la sede logística de la compañía para la capital también hay otra oficina con entidad. Tampoco tiene Comisaría de Policía, ni Nacional ni Local. El representante vecinal sí agradece que ya haya cargo a los fondos EDUSI para la puesta en marcha en el distrito de un programa de rehabilitación de viviendas parecido al de Santa Adela, en el Zaidín, aunque sin llegar a derribarlas.

Luego, por supuesto, está el tema de la integración del tren, "que nos afecta mucho", y que deja al barrio aislado como si del 'Entrevías granadino' se tratase. En un extremo, la línea de Moreda. En el otro, la de Bobadilla. Ambas lo flanquean en forma de 'V'. Mientras, la indignación y el "cabreo" crece entre los vecinos tras conocer que, por tercera vez, el Gobierno ha suspendido temporalmente el estudio informativo para el soterramiento de las vías del AVE en su entrada a Granada por La Rosaleda. "La Marea Amarilla se ha reactivado y vamos a salir otra vez a la calle. El alcalde nos dijo que tenía que hablar con Madrid para ver en qué punto estaba el estudio de viabilidad. Llevamos muchísimos años en los que nos están tomando el pelo y el nuevo PGOU ya debe recoger la nueva reordenación del barrio junto con el soterramiento porque es un proyecto de ciudad por el que llevamos muchos años luchando", se queja amargamente.

Las proyectos de rehabilitación, la expansión y... ¿El Metro?

Esa nueva reordenación pasa por dos ejes. De un lado, por la segunda fase de la reforma de la Carretera Antigua de Málaga, en marcha actualmente: "Era totalmente necesaria y, como todo lo que se hace nuevo, nos va a mejorar bastante. La experiencia en el primer tramo nos lo demuestra, pues ha transformado Las Torres. Esta segunda fase va a traer al barrio una avenida moderna y va a permitir que vengan nuevas inversiones. También esta el túnel de la calle Washington Irving, que se va a abrir para conectar con la otra parte de las vías".

Y justo ahí nace el segundo eje que debe redefinir la fisonomía de barriadas como Las Torres, La Victoria o Las Perlas. Se trata del futuro barrio de Las Alquerías, donde no paran de crecer los nuevos edificios al oeste de la línea de ferrocarril, entre el Instituto Severo Ochoa y el antiguo We. ¿El problema? Que todo lo que queda más allá de las vías realmente pertenece al Distrito Ronda, pese a tener una clara vinculación geográfica y cultural con La Chana. Algo que José Rodríguez urge a corregir inmediatamente: "Aunque esa parte pertenece administrativamente a Ronda, es un tema que estamos tratando en conversaciones con el Ayuntamiento para que la Comisión de Delimitaciones Geográficas de los Distritos ponga fin a esa situación".

Y en lo referente al We o Alhambra Sport Club, que ahora está abandonado, el máximo representante del tejido vecinal de La Chana ofrece una solución que ya le ha hecho llegar al Consistorio: "Le hicimos una propuesta al equipo de Gobierno para aprovechar la piscina y convertirla en otra municipal como la de Almanjáyar. Es una piscina extraordinaria y tenemos la posibilidad de darle una inyección a nuestro barrio. Es una pena porque, si no toman cartas en el asunto, se va a venir abajo". No obstante, Rodríguez no esconde su "ilusión" por la construcción de "entre 4.000 y 5.000 viviendas de este sector que deben incorporarse a nuestro distrito".

Aunque si hay un debate que se sigue con atención en la asociación de vecinos, ese es, sin duda, el de la ampliación del Metro. "En la última encuesta que habéis hecho en GranadaDigital, hasta la gente del centro coincide en que es prioritario llevarlo primero a los barrios. El acuerdo es absoluto. El centro ya está bien comunicado y los propios vecinos no querrían que se levantase nuevamente toda la ciudad para eso", argumenta. Rodríguez afirma rotundamente que esta misma demanda ya se la han hecho llegar desde la asociación de vecinos a los grupos municipales.

Preguntado por la acción dinamizadora que la entrada del suburbano tendría sobre el distrito, el responsable chanero exhorta unos esclarecedores "por supuetísimo" y "sería muy importante". "Nunca hemos entendido cómo La Chana se ha quedado fuera del tema Metro. Está demostrado que el Metro va dando vida por donde pasa. Aquí podría entrar por la Carretera de Málaga o por la Avenida de Andalucía y de ahí llegar al aeropuerto. Además tiene fácil conexión con estas avenidas desde su actual trazado para hacer un ramal", esboza. Y agrega: "Con las nuevas instalaciones que la UGR ha adquirido, el Metro también pasaría por la Azucarera, lo que supondría un gran impulso para este proyecto".

Y así es cómo se demuestra la visión global y generosa de un barrio como La Chana. Porque aunque tenga una sola asociación de vecinos para tres barriadas administrativas –Angustias, Chana y la Encina– además de otra más oficiosa –Las Torres–, su presidente mira a zonas que, estando dentro del distrito, cuentan con su propio movimiento vecinal como pueden ser el Cerrillo de Maracena o la propia Bobadilla. Y también a los pagos de expansión que en un futuro deben traspasar la frontera que las vías del tren han llevado a enmarcar en Ronda en lugar de en Chana.