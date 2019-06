Los 174 ayuntamientos de Granada afrontan desde hoy su nuevo mandato

Hoy es el día. Los 174 municipios de la provincia de Granada celebran los plenos en los que se constituirán las nuevas corporaciones municipales. Tras las undécimas elecciones municipales desde la recuperación de la democracia en España, hoy comienza un nuevo mandato que se prolongará hasta 2023.

¿Quiénes van a gobernar en esos 174 ayuntamientos? Pues en algunos sitios, la cosa está clarísima. En Loja, por ejemplo, el PP derrotó con claridad al PSOE (15 concejales frente a 6) y gobernará con mayoría absoluta, mientras que en Maracena serán los socialistas quienes estén al mando porque sacaron 11 de los 21 en juego.

Pero en otras muchísimas localidades de la provincia, la situación es mucho más complicada. Desde que la política dejó de ser un juego de dos y entraron en liza más competidores, eso de ganar por mayoría absoluta se antoja casi imposible en un buen número de municipios, sobre todo en los más poblados. Por tanto, para elegir hoy a un alcalde, en esos sitios hará falta algún tipo de acuerdo entre dos o más partidos; acuerdo que puede ser sólo de investidura para facilitar la gobernabilidad, o ir más allá e implicar un reparto de áreas. A esas dos fórmulas, sobre todo a la segunda, ha habido que llegar en cuarenta localidades, incluida la capital.

Por empezar en Granada, durante estas dos últimas semanas no ha habido información oficial, así que se ha tenido que echar mano de su sustituto natural, que son las conjeturas. Siendo eso cierto, también lo es que las formaciones que tenían algo que decir no lo han hecho porque llegar a un acuerdo no competía exclusivamente de sus representantes locales, sino que ese hipotético acuerdo dependía, a su vez, de las directrices que se marcaran desde la cúpula regional y desde la nacional. Una vez más, como es tradición, el futuro de Granada no sólo se ha decidido aquí.

Dicho lo anterior, la conjetura que más se ha extendido en estos días ha sido que Sebastián Pérez, candidato del Partido Popular (que obtuvo siete concejales, cuatro menos de los que tenía en 2015) será el nuevo alcalde de la ciudad gracias a un acuerdo de su grupo con el de Ciudadanos (cuatro ediles, los mismos que cuatro años atrás) y con el de Vox, que irrumpe en el Ayuntamiento de Granada con tres actas.

Esto significaría que el PSOE, que fue el partido más votado en los comicios del 26 de abril (10 concejales) pasaría a la oposición, donde la acompañarían los tres de Podemos IU Adelante. No gobernará, por tanto, el vencedor, y siendo así las cosas igual cabría traer a colación que el PP, en su día, criticó los “pactos entre perdedores” y que no sólo propugnó que siempre gobernara la lista más votada, sino que hasta propuso que eso se legislara. Pero ni el PP lo cumple ahora, ni el PSOE lo cumplió antes. O a lo mejor es que el PP no lo hace ahora porque el PSOE no lo hizo antes. La política es lo que tiene.

Se han mencionado otras posibilidades, como que PSOE y Ciudadanos sumaran sus fuerzas, algo que lo socialistas intentaron hasta ayer viernes con todas fuerzas, o que, en caso de que no fuera posible ningún tipo de entendimiento, cada partido presentase a su candidato, con lo cual el alcalde sería Cuenca. Esa no es, hay que insistir, la hipótesis más factible.

Pasando a la provincia, el muestreo puede comenzar por las cabeceras de comarca: en Baza gobernará el PSOE. En Loja, como ya se ha dicho, el PP, que también lo hará en Guadix, Huéscar, Alhama y Motril. En este último sitio, como en Almuñécar, tras firmar un pacto a tres bandas con Ciudadanos y la franquicia Más. En Motril, por cierto, el acuerdo se daba por hecho el jueves pero a primeras horas del viernes se rompió y por la tarde se reanudaron las conversaciones. Como dijo aquél: nadie dijo que fuera fácil.

Iznalloz es para los socialistas, que también estarán al frente de Dúrcal. Órgiva tendrá un primer edil popular, Raúl Orellana. Estará al frente del ayuntamiento tras un acuerdo alcanzado, no sin esfuerzo, con los localistas de Ucin y de Ganemos.

En cuanto al Área Metropolitana, la tónica ha sido el pacto. Es lo que ha ocurrido en Las Gabias , Huétor Vega y La Zubia, donde el PP ostentará las alcaldías con Ciudadanos como socio. La formación popular también estará al mando en Alhendín, en Albolote y en Ogíjares. Armilla, Atarfe, Maracena, Santa Fe, Monachil y Chauchina, en cambio, son para el PSOE.

Y en el resto de la provincia, sólo por citar algunas poblaciones significativas, la cosa queda así: Salobreña sigue en poder del PSOE, cosa que también sucede en Íllora, Lanjarón en cambio estará gobernada por el PP, al igual que Puebla de Don Fadrique. Ajeno a todo lo anterior, Deifontes sigue siendo un feudo inexpugnable de Francisco Abril Tenorio, de Izquierda Unida.