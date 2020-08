Lorca vuelve a revivir en Alfacar 84 años después de su fusilamiento

Hace 84 años un joven Federico García Lorca era fusilado junto a otra persona en un lugar aún desconocido en los alrededores del Paraje de Fuente Grande, en Víznar. Eran los primeros días de la Guerra Civil y el poeta granadino fue una de esas miles de víctimas que el conflicto provocó en nuestro país. Un hito que permanecerá en los libros de historia y que seguirá en la memoria de generaciones venideras.

Precisamente para no olvidar a esas miles de víctimas, Alfacar ha acogido este lunes por sexto año consecutivo el homenaje organizado por la Diputación de Granada en el parque que lleva el nombre de nuestro poeta más reconocido. Un acto que, a pesar de las limitaciones de aforo y de las medidas de prevención decretadas para evitar contagios por el Covid-19, ha seguido un guión muy similar al de las últimas cinco ediciones, con la tradicional ofrenda floral en el monolito situado junto al olivo y con las intervenciones del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y de la alcaldesa de Alfacar y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez.

En nombre de las víctimas de la represión franquista intervino el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rafael Cano Guervós, nieto del maestro Rafael Guervós Cantano, que fue fusilado en septiembre de 1936 en uno de los parajes entre Víznar y Alfacar. Después, el grupo de jazz Alberto Conde Atlantic Trío fue el encargado de cerrar el acto con el trabajo ‘Federico García Lorca, un viaje del alma, una corriente’, en una actuación que por primera vez ha llevado este estilo musical al tributo a Lorca.

Vecinos de Alfacar y de los pueblos cercanos, representantes de diferentes asociaciones de memoria histórica y representantes municipales de toda la provincia se han dado cita en este homenaje, que se consolidad “con el formato recuperado por el gobierno socialista en 2015, que extiende el tributo al poeta a todos los asesinados durante el conflicto bélico y la represión posterior”, ha explicado la Diputación provincial en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa de Alfacar y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, recordó que a las víctimas “aún no se les ha reconocido lo suficiente, porque no podemos olvidar que estamos disfrutando de una libertad por la que ellos dieron su vida”.

Por su parte, José Entrena hizo alusión a los enfermos y fallecidos por Covid-19 y ha señalado que la pandemia “nos está cambiando como sociedad”. No obstante, ha dicho, “tenemos que seguir agarrados a aquello que nos hace perder el miedo, que nos hace seguir adelante”. Una de esas referencias es el recuerdo de Federico García Lorca, “que habita en un lugar donde no hay dolor, angustia o sufrimiento; hay dignidad, hay justicia y hay memoria”. “Eso también nos inspira y nos ayuda a construir una Granada mejor”, ha subrayado.

Para el presidente de la institución provincial, sigue siendo “muy importante” recordar, al menos una vez al año, “que este hombre fue asesinado, decir una vez más que no desapareció durante la guerra, sino que lo mataron junto a otros muchos en todo el país, por pensar como pensaba y por ser como era”. “Porque la intolerancia y la brutalidad salieron victoriosas, y el odio y el rencor se llevaron por delante la vida de miles de personas que defendían la libertad y la democracia republicana”, ha señalado.

Entrena ha insistido en que muchas de estas personas, como Lorca, “aún siguen en esos agujeros oscuros, y no habrá justicia real hasta que no se abra la última fosa y se dé una sepultura digna a las víctimas del franquismo”. “Este país necesita seguir construyendo una memoria democrática y eso no lo conseguiremos con aspavientos ni con disputas, sino con el conocimiento sereno de nuestra propia historia”. El “cruel” asesinato de Federico García Lorca es, según José Entrena, “una razón más para dejar entrar la luz de la verdad y asumir nuestro propio pasado”. “Eso es lo que nos permitirá seguir avanzando”.