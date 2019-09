Loli Cañavate: “Armilla es el municipio de moda porque cuidamos a la ciudadanía”

Ser la alcaldesa del cuarto municipio con más habitantes de la provincia de Granada es una labor dura y de gran responsabilidad que Loli Cañavate asume con mucha ilusión. A sus 43 años, recuerda que de niña sus barbies jugaban a ser políticas. “Nunca quise ser una princesa” afirma, a la vez que reconoce que ser la regidora de su localidad es cumplir un sueño que se hizo realidad hace 500 días, cuando su amigo Gerardo Sánchez renunció a la alcaldía y dejó vía libre a la entonces teniente alcaldesa. Meses después, Loli Cañavate acudió a las urnas encabezando la lista de su partido -PSOE- y logró un respaldo mayoritario de sus vecinos, pues se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, que le afianza para desarrollar un programa lleno de proyectos, de los que habla en esta entrevista concedida a GranadaDigital con motivo del inicio de las fiestas de Armilla, una de las más importantes de Granada. Desde este jueves y hasta el domingo los armilleros disfrutarán de unos días de asueto y diversión con un ambicioso programa elaborado por el Ayuntamiento.

Pregunta (P): Llegan unos días muy especiales para Armilla. ¿Qué ha preparado el Ayuntamiento para todos sus vecinos y visitantes?

Respuesta (R): Un programa lleno de actividades dirigidas a todas las edades, desde lo más pequeños a los más mayores, para que todo el mundo disfrute. Al fin y al cabo, lo que pretendemos en estos días es romper con la rutina del día a día, con los problemas cotidianos y dedicarnos a celebrarlo y a pasarlo bien en estos cuatro días de fiestas. Entre las muchas novedades, este año contamos con una ludoteca no solo de noche, sino también durante la feria de día. Estará instalada en la Casa de la Cultura, de manera que los padres puedan disfrutar de un rato a solas sabiendo que sus pequeños están protegidos y pasándolo bien. También vamos a celebrar por primera vez en Armilla una carrera de color y tendremos un gran hinchable espartano de más de 200 metros que resultará espectacular. Y queremos que sean unas fiestas inclusivas donde las atracciones estén preparadas para que los más pequeños, independientemente de sus capacidades, puedan participar en esa feria.

Entre las actividades habrá deportivas, teatro de títeres, certamen de bandas de música, mercado medieval, exposiciones, espectáculos infantiles, pasacalles, fiesta de la espuma, coches clásicos, merienda infantil, teatro familiar, concentración motera y muchas más. Y entre las actuaciones musicales destacan Los Rebujitos el jueves por la noche, las orquestas La Tentación y Travesura el viernes y Vintash y Prohibida el sábado y el domingo cerramos con un día dedicado a los más mayores con la actuación de diferentes cantantes del programa de Canal Sur ‘Se llama Copla’. Además, también tendremos actuaciones en la feria de día, amenizada por los coros rocieros del municipio y otros grupos.

“Queda mucho por hacer, tenemos que convertir

a Armilla en un municipio de calidad”

P: En el ámbito político, está a punto de cumplir 500 días como alcaldesa de Armilla y acaba de iniciar un nuevo mandato.

R: Así es, y quedan muchas cosas por hacer en Armilla. Parece que todo está hecho porque hemos puesto en funcionamiento el PTS, el Centro Comercial Nevada y el Metro está en nuestras calles. Son tres apuestas muy importantes, pero queda mucho por hacer. Tenemos que convertir a Armilla en un municipio de calidad, donde se den unos servicios cada vez mejores a la ciudadanía y, sobre todo, donde se respete el medio ambiente, para hacer una ciudad más sostenible y cómoda para las personas. Quiero convertir Armilla en un municipio donde las personas deseen vivir y que las que ya residen aquí se sientan orgullosas de vivir en Armilla.

P: Llegó a la alcaldía tras la dimisión de Gerardo Sánchez en junio de 2018, pero las urnas la ratificaron en el cargo en las últimas elecciones, quedándose a un concejal de la mayoría absoluta. ¿A qué atribuye ese buen resultado electoral?

R: Armilla tiene claro que la única opción de futuro, que le da esperanza y en la que puede confiar este municipio es el Partido Socialista. Tengo la gran suerte de que mis compañeros me eligieron candidata a la alcaldía por mi partido, el PSOE, y estoy especialmente orgullosa de los resultados que hemos obtenido en una situación muy compleja, en un momento de mucha fragmentación política, donde se presentaban en Armilla siete partidos políticos de izquierdas. Y, sin embargo, el Partido Socialista ha aglutinado el gran voto de izquierdas y eso me hace pensar que la ciudadanía de Armilla nos ve como los únicos capaces de aportar lo que necesita este municipio.

P: Armilla se ha convertido en el pueblo de moda en la provincia de Granada y está entre los cinco con más habitantes de la provincia. ¿A qué cree que se debe este boom?

R: Básicamente, en la calidad en los servicios que prestamos: cuidamos a la ciudadanía. Para nosotros, lo fundamental son las personas. Por eso tomamos la decisión del tipo de urbanismo que queríamos, sin un crecimiento desorbitado y que nos permitiera vivir mejor. Por ejemplo, cuando rehabilitamos una calle lo normal es que se quede sin estacionamiento, para garantizar la anchura de las aceras y que prime la seguridad del peatón. Somos una gran ciudad prestadora de servicios. El ciudadano que vive en Armilla tiene un catálogo de servicios inmenso, con actividades de todo tipo y, además, gran parte de los trámites que debe realizar lo puede hacer sin trasladarse a la ciudad de Granada. También, pese a ser de las localidades más pobladas de la provincia es una ciudad en la que se vive bien, con tranquilidad, con un gran número de parques a los que llevar a tus hijos, con unas instalaciones modernas y cuidadas. Ese puede ser el motivo de que las personas quieran vivir aquí.

“Está agotado el parque de viviendas de alquiler

y es muy difícil comprar vivienda nueva”

P: ¿Se ha notado en la economía del municipio la llegada del Metro, la apertura del Nevada o la absoluta consolidación del PTS?

R: Armilla es una burbuja pequeñita, prueba de ello son las grúas que ves si paseas por el municipio. Las personas quieren vivir en Armilla, pero está agotado el parque de vivienda de alquiler y la vivienda nueva es muy difícil de adquirir. Todo eso ha hecho que le economía se mueva más que en los estándares de la provincia.

P: Había muchos proyectos pendientes: renovación de calles del municipio, mejora de zonas verdes, apuesta por la eficiencia energética, reforma del Teatro Municipal, creación de un salón multisusos, una residencia de mayores… ¿Cómo van esos proyectos?

R: Ahora mismo estamos estudiando los proyectos que vamos a incluir en los presupuestos de 2020 para ir acometiéndolos. No podemos ejecutar todos en el primer mandato, pero queremos que queden realizados en estos cuatro años. Estamos en la redacción de proyectos de calle y en negociaciones para adquirir las instalaciones para construir ese nuevo centro socio-cultural del barrio de Santa Teresa; la reforma del teatro la tenemos lista, a falta de la licitación y el resto de proyectos no hemos dejado de trabajar en ellos, aunque presupuestariamente tenemos los marcos que tenemos. Cabe destacar que la ley de racionalización y sostenibilidad no nos permite aumentar el gasto en más de un porcentaje, aunque tengamos dinero, pero tenemos esas limitaciones legales. Ahora estamos en la fase de ver qué proyectos podemos ejecutar en 2020 y cuáles a lo largo de la legislatura.

“El Ayuntamiento está saneado

y con dinero en el banco”

P: ¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

R: Está saneado y en los parámetros económicos que marca el Ministerio de Economía y Hacienda en cuanto a la estabilidad presupuestaria o el pago medio a proveedores, que es de 10 día. Es imprescindible cumplir para poder realizar inversiones financieramente sostenibles y por eso el empeño de este Ayuntamiento en cumplir con todos los parámetros económicos. Y es más: este Ayuntamiento tiene dinero en el banco que no puede emplear por la regla de gasto, ya que no se puede superar en un porcentaje lo que has gastado en el presupuesto anterior.

P: ¿Cuál es el presupuesto para 2020?

R: Entre 22 y 23 millones de euros, no podemos crecer más por lo explicado con anterioridad.

P: ¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente para el futuro?

R: La residencia de mayores, un nuevo centro de salud, ampliar la biblioteca municipal que, aunque tiene poco tiempo, se ha quedado pequeña, y también son necesarios nuevos accesos al municipio, la confluencia con la A-44 haría falta renovarla y es imprescindibles un paso ciclo-peatonal que conecte Armilla con Granada a través del PTS. Es una inversión que está en manos de la Junta de Andalucía.

P: A su juicio, ¿qué cree que aún le falta a Armilla?

R: Para mi municipio quiero de todo, pero básicamente creo que le faltan instalaciones deportivas, que es algo que también llevo en el programa con el que me presenté ante la ciudadanía el pasado mes de mayo. Le faltan mejores accesos y creerse un poquito más lo que es, un municipio referente en el área metropolitana que es más valorado más fuera que dentro, donde estamos un poco a la sombra de la capital.

“Voy a poner todo mi empeño

en no defraudar a mis vecinos”

P: A nivel personal, ¿puede disfrutar del cargo?

R: Es algo que no solo es voluntario, sino que es vocacional. La política te tiene que gustar. Si mi barbies ya eran políticas, imagínate. Yo nunca he querido ser una princesa, no iba conmigo. Estoy disfrutando, y muy orgullosa, de la posibilidad que me han dado mis vecinos, y lo que quiero, y voy a poner todo mi empeño en ello, es no defraudarlos.

P: ¿Ha recuperado sus paseos por la Base Aérea o su afición por la lectura?

R: Poco a poco voy recuperando cositas que me gustan. Es verdad que la alcaldía requiere una dedicación exclusiva, pero también se sacan horas para dedicarlas a una. Es necesario seguir dando esos paseos, disfrutar de la lectura y tener tiempo para la familia y los amigos.

P: ¿Ha vuelto a cantar?

R: (Ríe) Llevo mucho sin cantar. Me han gustado muchos los karaokes, pero hace tiempo que no canto

P: Pero sí ha recuperado la práctica deportiva…

R: He empezado porque es necesario ponerse un poquito en forma y para desconectar, descansar por la noche mejor y cuidar mi forma física.

P: ¿Su techo está en la alcaldía del Ayuntamiento de Armilla o ha pensado dar el salto a una política mayor, como parlamentaria, diputada o senadora?

R: En mayo me comprometí con mis vecinos y con mi partido a que mi único compromiso era Armilla. Y así va a ser. Estoy totalmente centrada en Armilla y ni pienso ni valoro ninguna otra opción.