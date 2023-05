Localizan los restos de otras nueve víctimas del franquismo en el barranco de Víznar

La tercera campaña de exhumaciones en el barranco de Víznar, que arrancó a mediados de abril, ha permitido hasta el momento la localización de los restos de otras nueve víctimas de la represión franquista, después de que en las anteriores intervenciones se lograra recuperar a 49 individuos (24 mujeres y 25 hombres), todos con signos de una muerte violenta, generalmente con disparos en la cabeza, y también con marcas de torturas previas a las ejecuciones.

Todos los individuos localizados han sido estudiados desde una perspectiva antropológica forense en la que, además de determinar las causas de la muerte, se han estudiado otras patologías previas, así como determinación de sexo y edad.

Tanto a los restos exhumados como a los familiares de las víctimas que lo han solicitado se les han tomado muestras genéticas para el tratamiento y posible identificación en el laboratorio de identificación genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, aunque el proceso es complejo y la identificación "al cien por cien" de todos probablemente no sea posible dado el tiempo transcurrido, según ha reconocido este jueves a preguntas de los periodistas el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Francisco Carrión Méndez, que dirige los trabajos.

Carrión encabeza un equipo de once investigadores entre arqueólogos, antropólogos físicos, forenses, sociólogos e historiadores que han sido contratados para esta campaña, que tiene prevista su continuidad hasta el próximo mes de octubre. En este periodo, los investigadores trabajarán en la localización, excavación arqueológica y exhumación de nuevas fosas detectadas durante 2022, que podrían extenderse hacia el paraje de El Caracoral, en Alfacar. De momento, se está trabajando en una nueva fosa en la que se han localizado estos nueve individuos.

"Lorca eran todos"

El profesor Carrión ha explicado que el objetivo general del proyecto es la total recuperación de todos los restos de las víctimas asesinadas a inicios del golpe de estado a la II República Española y la represión ejercida por las tropas fascistas sublevadas al orden constitucional a la población civil granadina desde los meses de julio a diciembre de 1936, que fueron objeto de crímenes de lesa humanidad y enterradas ilegalmente en fosas comunes en el paraje natural del barranco de Víznar, hoy Parque Natural de la Sierra de Huétor, a muy pocos kilómetros de la capital granadina.

Sobre la localización de la fosa en la que podrían yacer los restos del poeta Federico García Lorca, junto a los del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, Carrión ha recordado que no hay peticiones oficiales. "Nosotros no estamos buscando a Lorca, nunca ha sido nuestra intención proceder a esa búsqueda", ha dicho tajante, recalcando que en la que se hizo en 2009 a raíz de varias peticiones en el actual Parque García Lorca durante mes y medio "no apareció ni un solo indicio de un resto humano por pequeño que fuera".

"Lorca eran todos y bajo ese lema trabajamos, si tanto Lorca como sus compañeros de tragedia aparecen, por supuesto (...) pero para nosotros no deja de ser uno más de los tantos que fueron asesinados aquí en la carretera de la muerte (...) todos los hombres y mujeres de aquí tienen para nosotros la misma importancia y trascendencia", ha recalcado el profesor de la Universidad de Granada durante la atención a medios que se ha producido con motivo de la visita de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, a los trabajos que se están desarrollando en el barranco de Víznar, en cuyo entorno se cree que pueden yacer los restos de 287 represaliados.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto global de 200.000 euros, de los que 150.000 son aportados por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y, el resto proviene del Comisionado de Memoria de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Como en las campañas anteriores, los trabajos cuentan con el apoyo de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) quien representa a los familiares de las víctimas asesinadas y de todos los familiares que desde hace tanto tiempo tratan de recuperar a sus seres queridos, de los ayuntamientos de Víznar y Alfacar y de la Diputación Provincial de Granada.