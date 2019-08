Localizan en buen estado a la mujer que desapareció en Granada el 8 de agosto

La mujer de 20 años a la que se dio por desaparecida el 8 de agosto, tras ser vista por última vez en Granada en el coche de un joven, ha sido localizada en buen estado.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes consultadas en la Subdelegación del Gobierno, después de que el pasado día 13 la Policía Nacional pidiera colaboración ciudadana para la localización de esta joven.

Según la información facilitada entonces por la Policía Nacional en su perfil oficial de la red social Twitter, se pedía “máxima difusión” al mensaje de búsqueda de esta chica, Yasmina El Mahjoubi Mohamed, a la que se vio en “el interior de un vehículo conducido por un joven”.

Tras la pertinente denuncia, la Policía Nacional activa en estos casos el protocolo estipulado para los casos de desapariciones, incluyendo su difusión para que los ciudadanos pudieran aportar la información que tengan al respecto. Desde entonces, la foto de la mujer circuló por las redes sociales. El caso ha concluido de forma satisfactoria, aunque no se han facilitado más datos sobre dónde fue encontrada ni qué le ocurrió a la chica durante los once días en los que no se ha sabido nada de ella. Al ser una persona mayor de edad, ese tipo de detalles por lo general son privados.