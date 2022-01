Localizado un piso del Zaidín en el que mujeres víctimas de trata ejercían la prostitución

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una mujer de 37 años originaria de Venezuela, sin antecedentes policiales, como presunta favorecedora de delitos contra la prostitución e inmigración ilegal. La arrestada se beneficiaría de mujeres latinas mediante el cobro de elevadas cantidades por el alquiler de una vivienda situada en el barrio del Zaidín que estaría destinada únicamente a ejercer labores relacionadas con la prostitución. Las ganancias obtenidas superan la cantidad de 400 euros a la semana que debía pagar cada una de las trabajadoras. Los agentes han liberado a tres de ellas.

De madrugada, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana recibieron una llamada en la central CIMACC-091 informando sobre un posible robo en un domicilio situado en el barrio del Zaidín, en el que el autor había entrado después de abrir la puerta a patadas. Tras hallar la puerta de la vivienda abierta y forzada, no localizaron a nadie en su interior. No obstante, observaron ciertas señales de que en el lugar pudieran estar realizándose labores relacionadas con la prostitución y además intervinieron una bolsita con marihuana y varias papelinas de cocaína. Además, el robo o, al menos, los daños ocasionados no llegaron a denunciarse.

Toda esta información fue trasladada a agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, quienes, entre otras funciones, tienen atribuida la investigación referida a este tipo de delitos, quienes iniciaron las gestiones ante la posibilidad de que en la vivienda pudiera haber víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Entre las comprobaciones llevadas a cabo, los agentes detectaron varios anuncios en internet relacionados con esta investigación, acreditando que el piso en cuestión se utilizaba para el ejercicio de la prostitución.

En dicho lugar localizaron a tres mujeres de nacionalidades dominicana y colombiana, las cuales realizaban labores de prostitución a cambio del pago elevado de un alquiler por dicho uso de la vivienda a una madame de origen venezolano. Ambas mujeres se encontraban en el país en situación irregular, motivo por el que, habrían aceptado las condiciones establecidas por dicha fémina, tanto a ellas mismas, como, según los datos obtenidos de la investigación, a otras mujeres latinas. La cantidad que estas y, al parecer otras mujeres, todas ellas latinas, abonaban a la venezolana ascendía a más de 400 euros a la semana por cada una de las trabajadoras.

Los investigadores han detenido a la mujer venezolana de 37 años como presunta autora de delitos relativos a la prostitución y el favorecimiento de la inmigración ilegal, la cual ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial. En cuanto al supuesto robo, parece ser que habría sido un cliente de una de las jóvenes el cual volvió al piso solamente para recuperar su teléfono móvil y al no encontrarse nadie en ese momento en la vivienda, él mismo la abrió a patadas.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.