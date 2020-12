El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la llegada de tres aviones al aeropuerto de Granada, procedentes del archipiélago canario, en los que se estima que viajaban en cada uno alrededor de 75 inmigrantes ilegales.

El SUP ha calificado la gestión del Gobierno central como “negligente”. Además, según la denuncia del sindicato, no se realizaron PCRs a ninguno de los viajeros, y se cuestionan en la misma “cómo les han podido expedir una tarjeta de embarque sin estar plenamente identificados”. Según el grupo policial, “al parecer los recogen autobuses y taxis, pero no sabemos a dónde los llevan. No hay protocolos sobre cómo acogerlos”, comentan en referencia a la llegada de estos ciudadanos a Granada.

Según la Delegación del Gobierno en Andalucía, el traslado de los inmigrantes a Granada se ha realizado de manera segura, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Sin embargo, el SUP asegura que no fue así, ya que, según comenta una de las personas que graba uno de los vídeos difundidos, a ninguno de los pasajeros se les realizó la prueba de detección del Covid-19.

Los policías que firman el documento han confesado su “profunda indignación” hacia el Ejecutivo nacional por traer más ciudadanos extranjeros “a una zona donde la incidencia de la inmigración ilegal es de las más altas de España”.

Así, continúan el comunicado afirmando que “los traen precisamente donde hay uno de los índices de inmigración irregular vía marítima más alto de España vía Motril”. Y prosiguen de manera contundente con la pregunta: “¿A quién se le ocurre?”

Esta denuncia del SUP nació a raíz de unos vídeos difundidos por las redes sociales por parte de un pasajero del último vuelo que viajó desde las islas Canarias hasta la provincia granadina. “El vuelo del vídeo es el tercero que viene a Granada. Son 55 subsaharianos y 23 marroquíes. ¿Su destino? No lo sabemos. ¿Qué pasa con ellos? No tenemos ni idea. Pero en los tres vuelos, que han aterrizado en los últimos días, han venido una media de 75 inmigrantes. Es una gestión negligente, como poco”, terminan afirmando en el documento.

El alcalde, Luis Salvador, ha destacado a su vez este martes que no se realizaran controles policiales durante la llegada de dichos inmigrantes y que “salieron a su libre albedrío para poder circular por la provincia de Granada, por toda Andalucía y por toda España como quisieran”.

“No parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro Marlaska monte un vuelo y mande inmigrantes al interior de la península, los suelte en Granada, como los puede haber soltado en otros sitios” mientras hay controles de movilidad entre las provincias y de horario para toda la población, ha continuado el primer edil granadino. Asimismo, ha seguido tajantemente diciendo que “no me parece en absoluto normal que esa sea la postura del ministro del interior”.

Según Salvador, la respuesta que recibió por parte de la subdelegada de Gobierno en la provincia, Inmaculada López, es que “venían en regla y podrían circular por donde quisieran”. Además, asegura que no se ha avisado al Ayuntamiento de Granada ni a la Junta de Andalucía. “Elevaremos una queja desde el Ayuntamiento de Granada”, ha terminado diciendo.

En plena pandemia, con cierre perimetral entre municipios y toque de queda a las 22:00 para evitar la movilidad, nos encontramos ayer con vídeos que denuncian la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Granada desde Canarias. Posición aquí 👇🏼👇🏼👇🏼 📻 https://t.co/42awvpwDq0 — Luis Salvador GRX 🇪🇸 (@LuisSalvador) December 8, 2020

Según afirmó la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno no ofrece datos sobre los registros de ningún caso concreto de entradas o salidas de inmigrantes en el sistema de acogida humanitaria, pretendiendo salvaguardar la intimidad de los mismos. A estas personas se les prestan servicios de atención humanitaria, como la acogida integral, en la que se incluye la atención a las necesidades básicas de alojamiento y manutención, así como la provisión de herramientas sociales, entre las que se encuentra el aprendizaje del idioma del lugar al que llegan, y una formación y orientación para favorecer que la sociedad los acoja.

Además, también se les ofrece como atención humanitaria su traslado, la atención de emergencia a grandes grupos en centros diurnos y la intervención en los asentamientos.