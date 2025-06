Llega la nueva Selectividad: "El cambio está bien, pero llega tarde"

Este martes, 3 de junio, comienza la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso en Andalucía. Un total de 7.351 alumnos se han inscrito en las sedes de la Universidad de Granada. La Selectividad de este 2025 llega con novedades, algo que siempre siembra opiniones. Ana María Astrud López, Julio Mejías Gentil y Fernando Rubio Ruiz Fernando, tres jóvenes que aspiran al 14, la máxima nota, muestran disconformidad con algunos aspectos.

La Junta y las universidades públicas de la región acordaron en octubre de 2024 que las materias a evaluar tendrán un modelo único de ejercicio, en lugar de los dos entre los que podía elegir el alumnado, aunque será posible seleccionar tareas o actividades opcionales, siguiendo las directrices generales marcadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esto significa que la posibilidad de descarte cae considerablemente. En Historia, por ejemplo, ya no se podrá realizar la tradicional jugada de estudiar únicamente un siglo.

Uno de los cambios destacados es que en torno a un 20-25% de las preguntas tendrán carácter competencial. La intención de la Consejería de Universidad con este paso es que se reduzcan "los niveles de optatividad". Además, se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica. Este criterio castigará más en las materias lingüísticas que en las no lingüísticas. Otra modificación es la reducción de las preguntas tipo test para una mayor presencia del desarrollo.

"Asimilamos que tenía que llegar"

La generación que se examina este 2025 tenía claro que se iban a enfrentar a algo distinto. "Asimilamos que este cambio tenía que llegar y, ya desde el año pasado, nos venían advirtiendo", declara Fernando Rubio, quien confiesa que "ha sido un año difícil" en el que el modelo de examen "nos llegó con dos meses de retraso".

El joven destaca la capacidad para adaptarse a una situación nueva, aunque admite que fue imposible no "ponerse nervioso" cuando su tutora comunicó a toda la clase el cambio. También agradece la disponibilidad de sus docentes, que han estado abiertos a dudas hasta durante este fin de semana previo a los controles. Fernando desgrana como sus profesores han afrontado la preparación de esta Selectividad, donde algunos han tenido que ser más flexibles que otros debido a que en asignaturas como Lengua "no ha cambiado mucho". Fernando, que desea cursar el grado de Matemáticas, espera recoger en los próximos días "los frutos" de dos años de mucho esfuerzo.

"El cambio está bien, pero ha llegado tarde"

Julio Mejías Gentil se muestra a favor de que "la Selectividad sea más competencial". "El cambio está bien, pero ha llegado tarde", expresa el alumno, que considera que se debería "habernos presentado el modelo en primero de bachiller". "En asignaturas como filosofía ahora tenemos que hacer una disertación, lo cual requiere de un mayor tiempo y una mayor práctica. En clase hemos ido un poco de bulla y corriendo porque no hemos tenido tiempo suficiente para prepararlo bien", asegura.

Uno de los aspectos que se prevén en esta nueva Selectividad es que las notas no alcancen cotas tan elevadas como en los últimos años. Ante este escenario, Julio señala que "nos hemos tenido que poner las pilas". Él, Fernando y Ana María son tres de los ocho expedientes con una media de 10 en Bachillerato del IES Miguel de Cervantes. "Aunque hay mucha gente que piensa que hay profesores que nos intentan inflar la nota, creo que eso no es del todo cierto, ya que no es justo que el año pasado, con tanta opcionalidad, en exámenes como, por ejemplo, matemáticas, te podías descartar cosas tan importantes como, por ejemplo, integrales y poder sacar un 10 sin saber nada de integrales. Entonces este año creo que están intentando compensar no tener esa opcionalidad proporcionando métodos para subir la nota y así llegar al 10. Pero repito, siempre es nuestro trabajo y nadie nos está regalando nada", asevera con vehemencia Julio, que aspira a estudiar el grado de Ingeniería Informática.

"Ha habido mucha incertidumbre"

Ana María Astrud López es posiblemente la más critica de los tres alumnos entrevistados por GranadaDigital. La alumna está a favor del cambio porque "los modelos de antes eran excesivamente fáciles", pero lamenta la "incertidumbre" que ha vivido a raíz del mismo. "Lo primero que hizo nuestra profesora de Historia cuando se enteró de que nos entraban dos siglos fue decir 'lo siento por vosotros'", recuerda. Asimismo, recalca que el profesorado también se ha visto afectado a la hora de preparar a sus pupilos.

La estudiante, que quiere entrar en el grado de Ingeniería Industrial, insiste en que "no es ni el momento ni la forma del cambio". Su argumento no se basa únicamente en la entrada de más contenidos a la hora de hincar los codos. Desde su punto de vista, "no es correcto que se haya empezado la forma desde arriba". "Me están evaluando de una forma que se supone que es más competencial, pero no se está cambiando la forma en la que me enseñan", apunta. Por otro lado, ahonda en que "no sabemos con certeza el temario que tenemos que aprendernos porque, al final, como te hacen preguntas tan concretas, puede ser que en tu instituto profundices acerca de un aspecto concreto de un periodo histórico, pero luego te hagan una pregunta en la que tú tengas sólo, literalmente, estudiado un párrafo".

Insistir en lo "que les van a pedir"

Felipe Bueno, profesor de Lengua, desgrana que, dentro de su labor en un curso de segundo de Bachillerato, apuesta por "insistir" en "los mecanismos que les van a pedir" a través de los autores que entran en Selectividad. El docente tiene claro que sus chicos tienen que ir tranquilos porque tienen las herramientas necesarias para afrontar los controles. Afortunadamente para él, su asignatura apenas ha cambiado, pues manifiesta que "a la hora de la verdad, el examen sigue siendo prácticamente igual".

El año ha sido distinto para Natalia Álvarez, profesora de Historia de España que dice abiertamente que su materia ha sido "un infierno". "Los han obligado a estudiarse todo el temario de toda la Historia de España desde que llegaron los musulmanes hasta Rajoy", lamenta. Además, recalca que "los profesores de Historia de España no estamos nada contentos con el nuevo modelo de examen".

Natalia piensa que este nuevo camino, ideado para huir de un exceso de facilidad, cae "en el extremo contrario". A pesar de todo, reconoce que "el alumnado ha respondido de manera increíble". Con el calendario ya entrado en este arranque de junio, llega la hora de la verdad para todos los que se presentan a Selectividad. La suerte está echada.