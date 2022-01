LeGatto Swing, el circuito de salas del Zaidín Rock y Arizona llegan este fin de semana a Rocknrolla

La sala Rocknrolla acoge varios conciertos este fin de semana. El jueves 27 de enero será el primero de ellos, con la actuación de LeGatto Swing, a partir de las 22:00 horas, con entrada gratuita. El circuito de salas del Zaidín Rock llegará a Rocknrolla este viernes 28 de enero, mientras que el sábado será el turno de Arizona.

Closing the earth, My own redemption y Don´t fall a sleep actuarán en Rocknrolla dentro del circuito de salas del Zaidín Rock, que se realiza para celebrar el 40 aniversario de este festival. Los conciertos comenzarán a las 22:00 horas. La entrada es gratuita. Las puertas de Rockrolla abrirán a partir de las 21:30 horas.

El sábado 29 de enero, Arizona ofrecerá las mejores versiones de rock en un concierto que tendrá lugar el sábado 29 de enero, a las 22:30 horas, también con entrada gratuita.

Ya en febrero, Rocknrolla acogerá un concierto de Santiago Campillo. El exguitarrista de MClan actuará el viernes 11 de febrero en la sala ubicada en la calle Gran Capitán junto a Missippi Martínez & Allfreedom como artista invitado. Santiago Campillo, uno de los mejores guitarristas en su género, tiene "un estilo que bebe del blues y del rock, además de un filtro basado en la improvisación más salvaje e indómita, siendo capaz de hacer «hablar» y «sentir» a su guitarra como prolongación de su propia alma a través de los fraseos y riffs más profundos", según destacan desde Rocknrolla.

A Santiago Campillo le acompañarán ilustres músicos como la californiana Oneida James al bajo, que formó parte de la banda de Joe Cocker durante 13 años, y la joven promesa hecha realidad Minidrums a la batería.