"Muchas gracias y a creer", se despidió Laura Pérez, con una sonrisa esperanzadora, de su comparecencia tras la derrota del Granada Femenino frente al Atlético de Madrid. La extremo rojiblanca admitió marcharse con "sabor agridulce", pero con confianza para el segundo encuentro de la semifinal de la Copa de la Reina. "Hemos estado cerca de marcar ese gol que nos hubiese metido de lleno en la eliminatoria. Aun así, creo que no es un resultado del todo negativo, que vamos a Alcalá con opciones y con la sensación de que ha habido momentos en los que el equipo ha sido superior", ha analizado la granadina, quien considera que la parada de Sandra en el penalti en el tiempo extra "ha sido un punto de inflexión para seguir creyendo". "El 0-3 nos hubiera matado de cara a ese partido de vuelta", ha admitido.

"Cuando mejor estábamos, nos ha llegado el gol del Atleti, muy pronto. No hemos dejado de intentarlo. En la de Juju, Lola saca una mano muy buena. Quizás algo más de determinación y finalizar a un lado. Mejoraremos esas cosillas para la vuelta", ha desgranado la granadina, quien ha insistido en que los tantos atléticos se produjeron en momentos en los que las rojiblancas se sentían "más cómodas". El primero, ha recalcado, les ha "desestabilizado un poco". "Son jugadoras de primer nivel y marcan la diferencia", ha recordado, para seguidamente incidir en que "el equipo ha seguido creyendo". "Teníamos esa confianza de que nos estábamos encontrando bien", ha afirmado.

"La parada nos ha hecho seguir creyendo. No es el resultado que buscábamos, que queríamos, pero el equipo sigue vivo y un gol nos mete de lleno en la eliminatoria. Quedan 90 minutos y un partido es muy largo", ha insistido Laura Pérez, quien considera que "la única pena es que no ha llegado el gol". "El objetivo principal era regalarle a la afición, a toda la gente que ha venido, esa identidad que llevamos regalando toda la temporada", ha definido la granadina, quien ha agradecido el apoyo de la hinchada. "Como siempre que jugamos aquí, responde. Era un partido histórico, una cita histórica en Los Cármenes, y la gente no ha fallado. Se han abierto los fondos, que inicialmente no era lo que se pensaba", ha agregado.

En este sentido, ha aseverado que los hinchas en la grada les "han empujado en esos momentos en los que el equipo estaba sufriendo un poquito más". También metió presión al Atlético de Madrid, que en esos minutos jugó con el cronómetro. "Es algo natural, parte del fútbol. Creo que han sabido gestionar bien esos momentos donde el equipo empujaba y el estadio estaba apretando", ha restado importancia, antes de orientar la atención hacia el siguiente reto. "Tenemos un partido muy bonito ante el Athletic en casa. Están a solo dos puntos de nosotras y en Liga también tenemos objetivos ambiciosos. Es otra semifinal liguera", ha sostenido. El choque le brinda otra oportunidad de convencer a la seleccionadora, Montse Tomé. "La Selección es un sueño, algo para lo que cualquier jugadora trabaja. Estoy centrada en el club, en hacerlo lo mejor posible aquí. No es algo que me preocupe o me dé esa ansiedad. Si tiene que llegar, llegará. Si no, muy feliz de estar ayudando al equipo", ha concluido.