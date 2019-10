Laura García, ‘Law’: “Ser la mejor B-Girl de España es un logro y una recompensa a todos los años de constancia”

La granadina Laura García, más conocida como ‘Law’ dentro del mundo breaking, es la flamante campeona de España de breakdance. A sus 25 años, ha conseguido ser la mejor B-Girl – bailarina de breakdance- del país tras ganar el Red Bull BC One, el torneo más importante de esta disciplina en nuestro país. Para Laura, esto es “un logro” y “una recompensa a todos los años de constancia”. Y le permitirá ahora ser la representante de España en el campeonato mundial de breakdance en la India, concretamente en Bombay, donde se celebrará el próximo 9 de noviembre, y donde participará junto al madrileño B-Boy Grazy, también campeón en la final española del Red Bull BC One que se disputó en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. El breakdance es para Laura “un estilo de vida” y no lo considera “ni un hobby ni un pasatiempo”. Ella es quiromasajista, trabaja como monitora en dos gimnasios y el breakdance es su vida ya que “no podría vivir sin bailar”. De su pasión por este deporte urbano, de sus logros, su preparación para el campeonato mundial de breakdance y sus futuros retos habló en la entrevista que ha concedido a GranadaDigital. Tras ella hubo un baile en el que desafío a la gravedad con piruetas, giros y pasos llenos de energía.

Pregunta: ¿Cuándo empezó a bailar breakdance?

Respuesta: Empecé a los 13 años, llevo ya casi 11 años. Empecé viendo una exhibición en Juveandalus, que se hacían talleres en la Feria de Muestras de Armilla y me encantó, quería encontrar algunas clases. Empecé por mi cuenta y hasta el día de hoy.

P: ¿Dónde empezó a practicarlo en Granada?

R: Empecé en el Centro Cívico Beiro que daba unas clases gratis un B-Boy muy conocido aquí en Granada, B-Boy Shyno, fueron dos meses y de ahí pasé al Centro Cívico del Zaidín, que también daba clases un chaval de aquí. A partir de ahí pasé al barrio Fígares, en los soportales, a entrenar también en el polideportivo de Armilla y en Churriana. Ahora entreno en la Casa de la Juventud de Granada.

P: ¿Qué le atrajo de este deporte urbano?

R: La primera vez que lo vi me impactó, porque son acrobacias que nunca había pensado que podía hacer el cuerpo humano. Me impactó tanto que dije: ¡Buah, lo necesito hacer! Me atraen un montón de cosas. Cuando te metes en el mundo del breaking, conoces a gente que luego están en tu vida diaria y eso es muy bonito. Conoces a gente de otros países y compites a nivel internacional. Haces viajes que ni te planteas, por ejemplo, yo no pensaba que iba a ir a la India nunca y ahora se ha planteado la oportunidad.

P: ¿Cómo se prepara para hacer los pases de baile, piruetas, etc?

R: Con mucho entrenamiento. Llevo 11 años de mi carrera con lesiones, con cansancio físico, porque aparte de mi trabajo, tengo que entrenar y es todo físico. Me preparo con mucha concentración y pensando que voy a llegar lejos algún día.

P: ¿Se fija en algo para hacer esos pases de baile?

R: Te inspiras en la gente con la que sueles entrenar. Antes me inspiraba en B-Boys o B-Girls que veía por la tele o en Youtube. Ahora más en la gente de la que me rodeo.

P: ¿Sigue alguna rutina de entrenamiento?

R: Empiezo calentando tranquilamente y luego hago mis rondas, que son mis movimientos que tengo ya hechos. Ahora estoy entrenando más freestyle, que es como no pensar en lo que vas a hacer.

P: El breakdance lo practican más los chicos, ¿se ha encontrado con algún problema al practicarlo por el hecho de ser chica?

R: Sí, comentarios así discriminatorios sí que he tenido durante toda mi vida, como que he pasado filtros como la clasificatoria antes del top 16 por ser chica, que he ganado a este porque tienen que pasar a una chica… Todo eso lo he estado viviendo durante 11 años, pero bueno, ya es como que te acostumbras y qué se le va a hacer.

P: ¿Qué supone el breakdance en su vida?

El breakdance para mí es mi vida, no podría vivir sin bailar. Tengo amigos y ahora mismo no podría vivir sin ellos, es como un vínculo que ha hecho el breaking que es muy bonito. Es un estilo de vida, no lo considero como un hobby ni un pasatiempo, sino como mi vida, simplemente.

P: ¿Cuál diría que es su principal habilidad dentro de los pasos de baile del breakdance?

R: Mi principal habilidad creo que serían los foot work, que son los movimientos que hay en el suelo antes de bajar la espalda, sin tocar la espalda.

P: ¿Tiene algún referente B-Girl o B-Boy?

R: En España tengo como referente a B-Boy Bertos, de Totales crew, que es de Granada, y a B-Boy Xak, de Arcopon crew, que es de Córdoba. Internacionales tengo a un montón: B-Boy Storm, de Alemania; B-Boy Flea Rock, de Florida; B-Boy Rabbani, de Holanda.

P: ¿En qué campeonatos ha participado anteriormente?

R: He participado a nivel internacional en muchísimos, he estado de jurado prácticamente cada fin de semana de este año o porque me invitaban a competir. He estado viajando un montón este año.

P: ¿Qué le llevo a participar en el Campeonato de España de breakdance ‘Red Bull BC One’?

R: El año pasado fui al Red Bull BC One y me clasifiqué en el top 16, que era de chicos y de chicas, era mixto. Para mí, clasificarme entre todos los chicos que hay en España fue como un logro. Este año, al ver que podía ganar en un evento solo de chicas, me motivó aún más. El viaje a la India también era una oportunidad que nunca te va a suceder y competir a nivel mundial en Red Bull es un logro.

P: ¿Qué supone haber conseguido ser la mejor bailarina de break dance de España?

R: Es como una recompensa a todos estos años de constancia. Creo que es un logro conseguir lo que tenía en mi mente, lo tenía como objetivo y lo he conseguido.

P: ¿Con cuántas chicas compitió?

R: Se clasificaron las ocho mejores de 20, que eran como las clasificatorias. Competí contra las ocho mejores.

P: ¿Qué es lo que más destacó el jurado de su baile?

R: Creo que la energía con la que estuve durante todo el evento. Tenía una energía dentro y un coraje, que quería ganar a toda costa. Saqué mucha energía y movimientos que son más originales.

P: ¿Cómo se preparó para ese Campeonato de España?

R: Este campeonato me lo he tomado un poco más tranquilo. Tenía todos mis movimientos ya entrenados durante todo el año y no me metí mucha presión, aunque sí que en las dos últimas semanas estuve entrenando más seriamente. Quería hacer mi estilo, representar a mi ciudad y ha salido bien.

P: Ahora representará a España en el Campeonato del Mundo en la India, el próximo mes de noviembre, ¿qué siente?

R: Tengo muchas ganas de estar allí y de competir con toda la gente que ha ganado el Red Bull BC One de cada país. Tengo también muchas ganas de ganar ese evento porque es como una meta que ni te la imaginas, pero que la tienes dentro y quieres ganar y disfrutarlo con todos los tuyos. Para mí sería muy bonito ganar allí.

P: ¿Cómo se va a preparar para ese Campeonato del Mundo de Breakdance?

R: Me queda solo un mes y esta semana estoy como muy tranquilita, pero a partir de la siguiente semana, concentración al máximo, entrenar todos mis movimientos y hacer una ronda porque es un ‘last chance’, una clasificatoria de todas las B-Girls que han ganado Red Bull BC One y pasan las 16 mejores y me tengo que preparar una ronda muy fuerte para poder pasar.

P: ¿Cuántas batallas deberá superar para ganar el Campeonato del Mundo?

R: Tengo primero que pasar filtro, que es la clasificatoria. Después creo que es un top 16 o top 8 y si paso, serían como cuatro rondas o tres de batallas más.

P: ¿Considera que el breakdance debe ser considerado deporte olímpico?

R: Creo que sí, porque se ha estado luchando durante muchos años y ahora ha conseguido una audiencia que antes no tenía. Creo que ahora se conoce mucho más el break dance y ya no son cuatro frikis que están dando vueltas en el suelo. Ahora puede considerarse un deporte olímpico y es un paso muy grande para nuestra comunidad.

P: Si finalmente el breakdance se convierte en disciplina olímpica, ¿su próximo reto será participar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Sí, espero, porque todavía creo que no son tan vieja como para no participar (risas) y espero que en 2024 pueda participar en los Juegos Olímpicos con mi equipo de España.