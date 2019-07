Las Wiggles de Santa Fe viajan a Roma al Campeonato de Europa de baile

Las chicas de la Asociación Juvenil Santa Fe es Joven han conseguido clasificarse para el campeonato ‘Vive tu Sueño’, que se celebrará en Roma desde el 12 de julio hasta el 14 de julio. Con más de 2500 bailarines de todos los rincones de Europa y más de 150 academias, estas bailarinas se enfrentan a su primer campeonato de esta envergadura.

A Roma viajarán veinte bailarinas divididas en dos grupos: ‘Wiggles Sweet’, compuesto por once chicas de entre trece y quince años, y ‘Wiggles Queen’ con nueve componentes desde los catorce hasta los cuarenta y cuatro de su profesora, también bailarina.

Julia Villena, Amaya Olivera, Irene Martínez, Paula Capilla, Irene Rubio, Candela de Haro, Nerea Jiménez, María del Mar Chacón, Alexia García, Paloma Morales y Paula Vergara son las más jóvenes y “aunque tienen pocas tablas porque es su primer año bailando, tienen un gran potencial y por eso han conseguido la clasificación” dice Susana Fraga, su entrenadora.

Estas chicas, de la categoría cadete, en la mayoría de los casos no habían bailado antes y no tenían nociones de danza, llevan tan solo nueve meses juntas y a pesar de todo consiguieron pasar cada competición de clasificación hasta llegar a Roma.

‘Wiggles Sweet’, como se llama el grupo de estas jóvenes, competirán el domingo 14 de julio y a falta de ultimar pequeños detalles, ya lo tienen todo preparado. Su profesora se deshace en elogios hacia ellas y valora la motivación de sus bailarinas que según cuenta “entrenan el doble que el otro grupo por el poco tiempo que llevan juntas y así se ven los resultados”

El otro grupo clasificado, ‘Wiggles Queen’ lo componen Lucía España, Inma Godoy, Irene Martínez, que también participa con el otro grupo, Lucía Mesa, Yaisa Ortega, Alejandra García, Karle Ocete, Silvia Cano y Susana Fraga que a parte de bailarina también es la profesora.

El grupo lleva tres años en competición, aunque del grupo original solo quedan cuatro bailarinas. En los dos últimos años, estas chicas han conseguido alzarse con el primer puesto en el campeonato de Andalucía y en esta última ocasión también rayaron a gran altura en el nacional.

El domingo 14 de julio competirán en la categoría Open o “categoría bestia” según Susana Fraga. Se trata de la más grande y con mayor número de participantes, pero, aunque según Yaisa, que se enfrenta a su primera competición “los nervios no se superan”, ya lo tienen todo controlado y listo para competir.

“Llevamos un año muy intenso y este último mes ha sido de locos, no nos ha faltado ni la ilusión ni el trabajo, aunque a veces las fuerzas nos hayan flaqueado o no hayamos estado al 100%” declara la profesora y añade “todo lo que se hace con el corazón no puede ser más alucinante de vivir”

No ha sido fácil para las chicas de este grupo llegar hasta aquí, algunas de las bailarinas como Karle Ocete trabajaban y otras como Silvia Cano estaban estudiando, por lo que “era muy complicado cuadrar entrenamientos”. Además, las nuevas incorporaciones en el último momento tampoco facilitaban la tarea.

Inma Godoy, una de los últimos fichajes reconoce: “Casi me vuelvo loca, entré la última hace cosa de un mes y no me daba tiempo a aprender los bailes para poder actuar en las exhibiciones” aunque “no tengo miedo, ya he competido antes”

Susana Fraga habla de esta experiencia “la calidad de personas que han rodeado toda esta locura son el motor, no puedo estar más orgullosa de padres y niñas, ha sido un año durísimo y al final estamos aquí en la antesala de lo que será uno de los sueños más bonitos y valientes que viviremos juntos”

La odisea del viaje

Si conseguir acceder al campeonato europeo fue complicado, llegar a Roma tampoco ha sido tarea fácil. Las chicas llevaban ahorrando durante todo el año para poder comprar vestuario o pagar las inscripciones a las competiciones, pero estos ahorros no han sido suficientes para pagar el viaje.

El viaje suponía casi 9.000 euros por las veinte bailarinas y gracias a la recaudación de la venta de pulseras, camisetas, papeletas para rifas han conseguido pagar casi en su totalidad todo el coste.

También contaron con la colaboración económica de algunos de sus patrocinadores como Agroservicios Hijo Celedonio, Benal Valle S.L., ERE Bike Shop o Peluquería Almudena, entre otros, además de la colaboración del Ayuntamiento de Santa Fe y la ‘Asociación Juvenil Santa Fe es Joven’

Las jóvenes bailarinas y Susana Fraga agradecen toda la ayuda recibida “ahora solo nos toca crear magia en nuestro interior para que llegue al exterior y devolverles todo lo que han hecho por nosotras”