“Las personas con discapacidad estamos viviendo un confinamiento permanente”

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus le ha cambiado la vida a toda la sociedad. Hosteleros, comerciantes, turistas, personas mayores, sanitarios, todos ellos ocupan día tras día las noticias de actualidad en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales. Sin embargo, hay un sector de la población que pasa desapercibido, al que apenas se le ha prestado la más mínima atención, el de las personas con discapacidad.

Marta Castillo, nueva presidenta del CERMI Andalucía y presidenta de FEGRADI, ha hablado para GranadaDigital para contar la situación tan complicada que están atravesando estas personas durante la pandemia. “Estamos viviendo un confinamiento casi permanente desde marzo”, afirmaba la entrevistada. Para la mayor parte de la sociedad, el confinamiento terminó en junio con la llegada de la desescalada, pero las personas con discapacidad se mantienen recluidos en sus domicilios, una obligación que les causa graves perjuicios en su salud.

“Hay un retroceso en terapias, en salud, tanto en la física como en la cognitiva. Al ser personas altamente vulnerables no salen a la calle por protegerse de la enfermedad. No van a rehabilitación, no van a logopedia. Este tipo de terapias no pueden ser online, tienen que se presenciales. Se teme que haya un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad que ya habíamos conseguido”.

No solo la imposibilidad de acudir a las terapias está perjudicando a esta parte de la sociedad, sino que los recursos económicos de las asociaciones también se han visto mermados considerablemente en los últimos meses, por lo que las ayudas que ofrecen se han reducido. “Desde las asociaciones de Granada pedimos a las administraciones más recursos. La Junta presta las mismas ayudas que otros años, pero no son suficientes. A causa de la pandemia, las asociaciones no pueden hacer los eventos benéficos en los que se recaudaban fondos para pagar los locales o a los terapeutas. Ahora no hay otra forma de conseguir ese dinero”, explica Marta Castillo.

La pandemia ha herido de gravedad a la economía. Cientos de comercios cierran sus puertas semana tras semana para no volver a abrir y miles de personas se encuentran en paro o, en el mejor de los casos en ERTE. Para las personas con discapacidad el panorama e igual o más desolador. “Si antes había miedo de contratar a personas con discapacidad, ahora hay más. Se teme que puedan pedir la baja o que, por su condición, sean más vulnerables y no sean aptas para desempeñar el trabajo”. confiesa la granadina.

Para acabar con esta situación, CERMI Andalucía ha solicitado a la Junta integrar a las personas con discapacidad como un sector prioritario en la plan de vacunación para que vuelvan a su vida normal. “Actualmente, se está vacunando a las personas con discapacidad que se encuentran en los centros de día u ocupacionales, pero hay muchas otras que están en sus casas, que son personas vulnerables y que para poder desarrollar su vida con normalidad necesitan la vacuna. Si no están en estos centros no optan a la vacuna, por eso pedimos que accedan a una fase de vacunación prioritaria, necesitan volver a su vida normal”.

Marta Castillo se ha propuesto dos objetivos claros para su etapa como presidenta del CERMI, dos metas que ayuden a las personas con discapacidad a seguir progresando. “Queremos tener una interlocución con todos los ámbitos de la administraciones. Nosotros somos personas, personas con discapacidad, no solo estamos presentes en áreas como igualdad o bienestar social. También estamos en turismo, salud, educación, empleo.. por eso queremos poder conectar con todas las áreas de la administración para poder trabajar juntos y unidos. Lo segundo son los Fondos Europeos, queremos que dentro de ellos se destine una parte al sector de las personas con discapacidad y, sobre todo, saber cómo se van a gestionar esos fondos en Andalucía”.