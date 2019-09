Las entradas para el Granada CF – FC Barcelona, a la venta el martes 17 de septiembre

Las entradas para el partido Granada CF – FC Barcelona saldrán a la venta el próximo martes 17 de septiembre. El encuentro se jugará el sábado 21 de septiembre, a las 21:00 horas. El Granada CF ha informado ya de los precios de las entradas para el duelo contra el FC Barcelona y serán los siguientes: 180 euros en Tribuna; 150 euros en Preferencia; 130 euros en Esquina Tribuna Fondo Sur y 110 euros en Fondos. Las entradas infantiles costarán 50 euros.

Para el espacio denominado Alhambra Sport Bar, las entradas cuestan 250 euros, mientras que para los Palcos VIP, el Granada ha informado que se debe solicitar información en el correo electrónico vip@granadacf.es.

Puntos de venta

Las localidades para el Granada CF – FC Barcelona se pondrán a la venta en la Taquilla del Estadio Nuevo Los Cármenes, desde el martes 17 de septiembre hasta el viernes 20 de septiembre, en horario de 10:00h a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El ábado 21 de septiembre abrirán de 10:00 horas hasta el inicio de partido.

Las entradas online estarán disponibles a partir del lunes 16 de septiembre.

El Granada CF no admitirá cambios, devoluciones o anulaciones de las compras realizadas, ya sean por taquilla o por Internet. No está permitido el acceso al recinto sin título con control de acceso. Las entradas infantiles abarcan desde los 0 hasta los 14 años inclusive y se requerirá DNI o libro de familia del menor. El uso de entradas de modo fraudulento supondrá la retirada del título de acceso y la expulsión permanente del estadio. Desde la temporada 2015-16, los niños menores de 5 años también necesitan un título de acceso para acceder al estadio y no existen entradas con descuento por edad.