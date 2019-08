Las calles de Granada son muy estrechas y algunos no se dan cuenta

Es algo que ocurre más o menos con frecuencia. En el Albaicín, en el Realejo, en algún punto del centro, un vehículo de grandes dimensiones se mete por una calle sin calibrar demasiado bien las consecuencias de su acción. Alegre y confiado, el conductor avanza hasta que escucha un ruido inconfundible: el que hace su propio coche al topar con un obstáculo que le es imposible salvar.

En la calle Cuarto Real de Santo Domingo, en el Realejo, se ha producido el último caso (al menos documentado, en este caso por la asociación de vecinos del barrio). Se trata de una autocaravana cuyos ocupantes, haciendo caso omiso a las señales que indicaban que por ahí está prohibida la circulación a vehículos de sus medidas, se adentró en busca de un lugar donde aparcar. Los que iban dentro eran turistas que probablemente buscaban alguno de los muchos apartamentos turísticos de la zona. Es probable que fueran guiados por el GPS, un aparato que sabe qué calles están cortadas o prohibidas de manera genérica, pero no para vehículos de características especiales.

El caso es que la parte superior izquierda chocó contra un balcón y no le quedó más remedio que dar marcha atrás y volver a los espacios abiertos (nunca mejor dicho) por la calle Ancha de la Virgen, que en realidad no es tan ancha como su nombre sugiere pero hizo el avío. Para quienes iban dentro, que sepan que en el pecado llevan la penitencia: además de por los desperfectos, tendrán que pagar muy posiblemente una multa por circular por un sitio no autorizado.

La situación recuerda mucho a la que se produjo el pasado 5 de julio en la calle Horno de San Abad y de la que informó en su momento GranadaDigital. En el tramo que hay justo después de dejar a la derecha la sala de conciertos Planta Baja, las aceras prácticamente desaparecen y un coche de grandes dimensiones no cabe. Es lo que le ocurrió a un camión que, al intentar pasar por ese punto, la parte superior trasera tropezó con una fachada y se quedó empotrado. No podía ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Para sacar el camión de su prisión, la fórmula que se empleó fue la de desinflarle las ruedas, para que así pudiera quedar más bajo.