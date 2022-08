Largas colas en Los Cármenes para hacerse abonado o cambiar de asiento

Este lunes se ha reabierto el periodo de nuevas altas en la campaña de abonados del Granada CF y ha provocado largas colas en las taquillas del estadio Nuevo Los Cármenes. Además, también se han habilitado asientos en todas las zonas del campo de los abonados que no han renovado y esto ha provocado también que muchos granadinistas acudan a realizar un cambio, pues ahora hay abonos más económicos en zonas que en la semana anterior ya no se ofrecía por al estar agotados.

El conjunto rojiblanco dio de plazo la pasada semana para realizar los cambios de asiento, sin embargo, la alta demanda por parte de los aficionados para realizar este trámite ha hecho que las taquillas de la entidad granadina colapsen en la mañana de este lunes. Uno de los aficionados presentes en los aledaños del estadio ha contado a GranadaDigital que las citas previas para hacer el cambio de asiento no han funcionado y que el club comunicó a los afectados a personarse en las taquillas para resolver sus solicitudes.

Son cientos los aficionados que llevan desde las ocho de la mañana de este lunes haciendo cola a las puertas del Nuevo Los Cármenes. Aunque hay cinco taquillas operativas, el tiempo de espera para ser atendido se alarga hasta las dos y casi tres horas. Como cuentan desde allí, "yo he llegado a las ocho de la mañana y hasta las 11:30 no me van a atender. Imagina los que hayan llegado a partir de las diez, posiblemente tengan que esperar a la tarde porque a las dos cierran las taquillas".

Aunque en las taquillas sí que hay dos carpas para refugiarse del calor, los granadinistas allí presentes deben soportar largas horas bajo un sol abrasador, una situación que hace que los aficionados pidan la intervención del club. "Debería haber alguien para organizar la cola en la calle del estadio, la gente se está yendo para el PTS y ahí no hay ninguna sombra. Hay muchos aficionados que ya se han ido porque no aguantan el calor".

Aunque el club quiere dejar cerrado en este lunes los cambios de localidades, todo apunta a que las colas vistas en la mañana de este lunes a las puertas del estadio va a hacer que el desbloqueo de la plataforma para las nuevas altas tenga que esperar algunos días más.