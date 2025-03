Lactalis España refuerza su apuesta por la igualdad y el liderazgo femenino mediante la formación y el reclutamiento de talento

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Lactalis España reafirma su compromiso con la igualdad efectiva a través de dos iniciativas: el programa de formación interna 'Profesionales del Futuro' y la estrategia de reclutamiento joven 'StarT', diseñada para captar talento emergente a través de dinámicas innovadoras. Estas acciones, alineadas con el compromiso recogido en su Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa, tienen entre sus objetivos ser impulsoras del cambio y favorecer que más mujeres accedan a posiciones de responsabilidad dentro de la organización, promoviendo un modelo de desarrollo profesional que va de la formación al liderazgo.

Un programa formativo que impulsa el talento femenino desde dentro

Lactalis España lanzó en 2023 el programa interno 'Profesionales del Futuro' como una apuesta por el talento interno, proporcionando tanto a jóvenes profesionales como a personas con una trayectoria en la compañía una formación estructurada con la metodología de una escuela de negocios. Durante dos años, los participantes reciben formación en diferentes áreas de la organización, asisten a sesiones impartidas por expertos internos y externos, trabajan con la metodología del caso en dinámicas colaborativas y cuentan con el acompañamiento de un coach y un mentor.

El programa, que ya va por su segunda edición, ha demostrado ser una vía útil para el desarrollo profesional, con mujeres que han progresado hasta ocupar puestos clave dentro de la empresa. De hecho, en la primera edición participaron 11 mujeres de un total de 19, y de ellas, 5 han accedido a una promoción interna. Es el caso de Estefanía Moreno, actual directora Nacional de Ventas, y de María Reyes, recientemente nombrada directora de Recursos Humanos de Lactalis Foodservice quienes valoran su paso por el programa como un punto de inflexión en su carrera.

“’Profesionales del Futuro’ no solo me dio herramientas estratégicas, sino que me hizo creer en mis propias capacidades. Me permitió ver la compañía desde una perspectiva global, y asumir nuevos retos con confianza, con enseñanzas que aún hoy, con una mayor responsabilidad en Lactalis, sigo aplicando”, destaca Estefanía Moreno.

Por su parte, María Reyes señala que la formación recibida le permitió dar un salto cualitativo en su desarrollo profesional: “Ser parte de este programa me abrió puertas, no solo en términos de conocimiento, sino por la posibilidad de asumir nuevos retos y demostrar mi capacidad para liderar equipos. Participando, ves claramente que la apuesta de Lactalis por el talento femenino es una realidad”.

La segunda edición del programa también cuenta con una representación femenina mayor -11 de 18 son mujeres- y con profesionales de distintas unidades de negocio de Lactalis en España.

StarT: Buscando el match con el talento emergente

Además de potenciar el crecimiento interno, Lactalis está llevando su compromiso con la igualdad al ámbito del reclutamiento joven a través del programa 'StarT', diseñado para atraer e impulsar talento emergente en la organización.

Este programa, desarrollado en colaboración con universidades, centros de formación y otras entidades académicas, permite a jóvenes talentos integrarse en la compañía y adquirir una visión global, gracias al itinerario que siguen por distintas áreas. A través de dinámicas innovadoras, como hackathons de innovación o speed dating y otras experiencias colaborativas, Lactalis España identifica y selecciona a las mejores candidatas para su incorporación en un entorno que fomenta su desarrollo profesional.

Las personas seleccionadas en StarT, que en 2024 en el caso de Lactalis Puleva han sido 4 mujeres y 2 hombres, participan en un recorrido formativo y práctico, rotando por diferentes áreas de la empresa y contando con la tutoría de profesionales de Lactalis que guían su evolución. Este enfoque permite que jóvenes con alto potencial, especialmente mujeres, accedan a oportunidades de crecimiento dentro de la compañía desde el inicio de su trayectoria.

Sonia Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Lactalis España, asegura que el programa refuerza el compromiso de la compañía con la equidad en la captación y promoción del talento: “con ‘StarT’ abrimos las puertas a jóvenes con talento, para que tengan una proyección real en la compañía, garantizando además desde el inicio que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo dentro de Lactalis”.

Una apuesta firme por la igualdad de oportunidades

A través de iniciativas como 'Profesionales del Futuro' y 'StarT', Lactalis España continúa avanzando en el camino hacia la equidad de género, uno de los pilares de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, asegurando que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad y liderazgo en la compañía.

Así, la formación y el desarrollo del talento se suman a otras iniciativas ya en marcha para lograr una igualdad efectiva y una representación equilibrada en todos los niveles de la organización.