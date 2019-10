La UGR y la diseñadora Pilar Dalbat se unen para proteger y activar los valores patrimoniales de la ciudad

El vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina Flórez, y la diseñadora Pilar Dalbat, acompañados de la concejala de Cultura, Lucía Garrido, en representación del Ayuntamiento de Granada, y la directora de Área de Negocio de Granada Capital de La Caixa, María Del Mar Porcel Gemar, han presentado esta mañana en el Hospital Real el desfile de la colección “Fieras. Summer 2020” de la diseñadora Pilar Dalbat. Que tendrá lugar mañana jueves, a las 19.30 horas en la Sala Neomudéjar del Colegio Máximo.

Bajo el lema “Patrimonio y moda”, UGR y Pilar Dalbat se han unido para proteger y activar los valores patrimoniales de la ciudad y de ahí, la elección de un espacio patrimonial emblemático como la Sala Neomudéjar del Colegio Máximo de Cartuja. Esta sala fue, en su origen, la capilla de un edificio construido en 1894 y declarado Bien de Interés Cultural. La sala neomudéjar ha sido recientemente restaurada y esta será la primera ocasión de disfrutar de este magnífico recinto tras esa restauración.

«Es un placer formar parte de este proyecto, que es una forma de dar a conocer todo el patrimonio de nuestra ciudad y darle visibilidad. Un proyecto que tiene 8 años de vida, consolidado, que pone el punto de mira en lugares como la Abadía del Sacromonte o la estación del Alcázar del Genil.» asimismo el vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina, ha añadido «con este tipo de propuestas se demuestra que juntos podemos más, la fórmula es la colaboración por eso la Universidad no podía faltar. Muchas veces es la falta de visibilidad del nuestro rico patrimonio, porque precisamente lo que no se conoce no se valora ni recibe la atención adecuada. Por eso es tan importante combinar patrimonio con creación contemporánea.»

La concejala de Cultura, Lucía Garrido, ha resaltado «la importancia de la fundación de Pilar, que hace un cometido muy importante. Sobre todo por elegir tan bien los enclaves donde realiza sus pasarelas y hacernos disfrutar del patrimonio granadino, en esta ocasión es uno de los lugares más singulares y bonitos, y a lo mejor menos conocido por los visitantes como es el Colegio Máximo de Cartuja». Del mismo modo le ha dedicado una palabras a la diseñadora, «espero que sea una sorpresa, por tus diseños, por tus enclaves, por tu escenografía y por las cosas como las haces. Granada siempre está contigo y tú siempre has estado con Granada, porque tu producción es granadina y siempre has optado por Granada».

Asimismo, Mar Porcel Gemar, de Obra Social La Caixa, ha apuntado «a la necesidad de que existan más entidades privadas que apuesten por este tipo de actos culturales, por eso debemos reivindicar este esfuerzo que va en beneficio de la ciudad. Llevamos 8 años trabajando juntos, y es precisamente porque a ambos nos unen los mismos valores. Primero por ser propulsores de la cultura, pero también nuestra labor social. Ya que la labor que hace través de su fundación se parece mucho a la nuestra»

Para finalizar, la diseñadora, Pilar Torrecillas, ha aprovechado la ocasión para resaltar «la labor que hace su fundación a través de la moda, unas herramientas con una gran capacidad de seducción y un gran poder de convocatoria, para poder acercar a la ciudadanía joyas del patrimonio o de la arquitectura contemporánea. Los granadinos debemos ser los defensores y altavoces de nuestro patrimonio, muchas veces parece que estamos anestesiados al observar la belleza de nuestro patrimonio». Respecto al desfile ha agradecido a la Universidad el enclave tan maravilloso, «tiene muchas referencias para nosotros a nivel creativo».

Desde la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid

La diseñadora granadina Pilar Dalbat, es una habitual del calendario de MBFWMadrid, el pasado mes de julio fue la encargada de abrir la 70º edición con la presentación de su colección “Fieras” en el Pabellón de Cecilio Rodríguez, del Parque del Retiro.

La colección “Fieras” presenta líneas que mezclan tejidos metalizados, flecos, mallas, lentejuelas, organzas, linos y tafetas capaces de recrear cualquier figura. Compuesta por 36 looks, la colección se ha iniciado con tejidos metalizados, entre la gama de verde hoja, plata matizada y azul pavo, donde se encuentran siluetas que flotan sobre el cuerpo para ajustarse en la cintura: capas y faldas tricolores, batines largos y trajes de chaqueta con minifalda.

La trayectoria de Pilar Torrecillas

Pilar Torrecillas es un híbrido entre dos perfiles, el de diseñadora como alma creadora y el de marca, por su capacidad de producción y comercialización.

Cada prenda es diseñada, elaborada, de principio a fin, y distribuida desde sus talleres en Granada. Su línea de trabajo se caracteriza por una visión contemporánea de la moda capaz de crear prendas cuyo diseño resiste al paso del tiempo.

Torrecillas pone de manifiesto una gran sensibilidad artística en el desarrollo de sus colecciones con colaboraciones con artistas plásticos. Es miembro de la Asociación de Creadores de Moda de España y también participa como docente en Escuelas de Arte y centros de enseñanza de moda de España.

La diseñadora tiene un gran compromiso con Granada. El legado histórico y patrimonial de la ciudad están siempre presentes, por eso sus fashion shows se alejan de la pasarela clásica y ponen en valor el carácter cultural de la moda desde los lugares más emblemáticos de su ciudad natal.