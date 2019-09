La semana se presenta sin previsión de lluvia y con altas temperaturas

Lo llaman Veranillo de San Miguel y hasta Veranillo del Membrillo. A finales de septiembre, cuando se celebra la onomástica de los migueles y cuando se suele recoger esa fruta, tiende a hacer calor aunque el verano, oficialmente, ya haya dicho adiós.

En Granada, la próxima semana, todo lleva a pensar que habrá veranillo. Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no va a llover en ningún punto de la provincia y hará calor. No como el de agosto, pero sí como para ir en manga corta por la calle. Para que haya de nuevo precipitaciones (es de esperar que no sean dañinas, como las recientes de Baza) va a tocar esperar.

En Granada capital, siempre según las previsiones de la citada agencia, se prevé una temperatura máxima de 32 grados el máximo y el fin de semana también será caluroso, porque los termómetros alcanzarán los 31. Las mínimas son de 14 grados este lunes y el fin de semana subirán hasta los 17.

Bajando a la costa, en Motril tampoco se espera que llueva y se cuenta con que el mercurio suba hasta los 29 grados el lunes y el miércoles. En cuanto a las mínimas, no se bajará de los 19 grados previstos para el jueves.

En el norte de la provincia hará algo más de frío (once grados este lunes es la mínima en Baza) pero conforme vaya avanzando la semana se alcanzarán los 15 grados. Las máximas también son propias del verano puro: se llegará a los 29 grados a partir del miércoles.