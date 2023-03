La rítmica toma el Palacio con la participación de 1.200 gimnastas

La rítmica se adueñó del Palacio de los Deportes en un fin de semana en el que se dieron cita los Juegos Deportivos Municipales que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada y el Trofeo Rítmica Chana, que desde hace nueve años acomete el Club Rítmica Chana.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, no quiso perderse el fin de semana de la rítmica granadina en la que se han reunido tanto gimnastas de iniciación como federadas de todos los niveles. “Desde el Ayuntamiento de Granada hemos conseguido que el Palacio se convierta en un foro permanente del deporte y no sólo el de alta competición, sino también del deporte base y de formación”, explicó Cuenca. “Dos mil gimnastas de 90 clubes se han reunido en esta instalación y han estado acompañadas por casi 5.000 madres y padres y seguidoras de este deporte. No hay mejor espacio para educar que el deporte”, añadió el alcalde de la capital.

Isabel Palomo, integrante de la delegación en Granada de la Federación Andaluza de Rítmica y directora deportiva del Club Rítmica Chana, declaró que “estamos muy contentas con poder reunir en el Palacio de los Deportes a las gimnastas de base con las federadas”.

Los Juegos Deportivos Municipales congregaron a 1.200 gimnastas del nivel de iniciación que tuvieron su primer contacto con la competición. En total, participaron gimnastas de 54 clubes y escuelas de toda la provincia granadina. 173 gimnastas de las cinco escuelas municipales de rítmica participaron en los Juegos Deportivos.

Por su parte, IX Trofeo Rítmica Chana contó con 800 gimnastas de 35 clubes de las categorías promesas, precopa, copa, base y absoluto que llegaron desde toda Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz.