La pareja que salvó la vida de una mujer: "Los primeros auxilios deberían ser una asignatura en el colegio"

Cuando Julio y Andrea, policías locales en formación en Granada y Dos Hermanas respectivamente, se disponían a pagar el desayuno del que estaban disfrutando en la Plaza Mariana Pineda, empezaron a escuchar gritos de fondo. Al acercarse, una mujer recién salida del hospital estaba en el suelo. Parecía estar sufriendo un ataque y se desplomó: "Apartamos todo: mesas, sillas... Para evitar que la mujer se golpease, y nos acercamos a socorrerla", comenta Julio en una conversación para GranadaDigital.

Tras esto, la mujer se quedó "rígida" y dejó de convulsionar. En ese momento, de entre el tumulto se empezaron a escuchar gritos afirmando que la mujer había fallecido. Tanto Julio como Andrea le comenzaron a realizar una RCP a la afectada, quien reaccionó positivamente, se giró y comenzó a vomitar, presumiblemente los medicamentos que le habían sido suministrados durante su visita al médico. "Le tuvimos que realizar seis rondas de 30 compresiones combinadas con insuflaciones durante varios minutos ", afirma Andrea en este caso.

Tras esto, acudieron los sanitarios del 061. Tras hacerle las preguntas pertinentes para comprobar su estado de salud, se concluyó que estaba consciente. Ambos ayudaron a la mujer a subir a la ambulancia, donde ella les dio la mano y las gracias.

"Las autoridades sanitarias nos dijeron que fueron minutos fundamentales", detalla Julio. Además, ha querido destacar el apoyo de toda la gente tras el suceso: "todo el mundo nos agradeció y nos aplaudió. La dueña del Café Fútbol nos quería invitar a un desayuno. Yo me aparté porque todas esas cosas no me gustan, pero estoy muy agradecido".

Si no hubiera sido por su presencia, el desenlace de las cosas podría haber sido muy diferente. "Hay mucha gente que no sabe hacer una RCP. Lo hablaba el otro día con Andrea, los primeros auxilios deberían ser una asignatura en el colegio al igual que lo es la Educación Física o las Matemáticas". Cuando la multitud empezó a demandar un médico durante el alboroto, sólo se acercaron ellos. "Una chica nos dijo que era auxiliar de enfermería, pero no tenía ni idea de cómo aplicar una RCP", apostilla. Julio asegura que todavía no han podido ponerse en contacto con ella, pero no descarta hacerlo.