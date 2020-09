La motrileña Mar Aragón expone su obra ‘Songo in Blue’ en la prestigiosa Galería Museo Bellini de Florencia

La Galería Museo Bellini de Florencia (Toscana – Italia) acoge desde hoy 26 de septiembre y hasta el 3 de octubre la exposición colectiva titulada ‘Más allá del reino de los Sueños’, en la que participa la pintora motrileña, Mar Aragón, con su obra ‘Sogno in Blue’.

La muestra, que ya alcanza su sexta edición, tiene como objetivo manifestar el poder del espíritu absoluto, cómo la imaginación, la voluntad, y el pensamiento artístico superan plenamente al sueño, ya que el artista es consciente de lo que imagina y crea, no es un observador distraído de sus sueños, sino el protagonista y arquitecto de sus representaciones estilísticas, afirma la comisaria de la exposición y crítica de arte. La artista motrileña se ha hecho acreedora, a través de sus obras, de estar en los mejores espacios artísticos a nivel internacional, hace unas semanas participó con la pintura ‘Black Mirror’ en la muestra de la Bienal de los Normados en Palermo, junto a 400 artistas de 80 países, que tuvo como sede el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo G. Sciortino Villa Vittorio Veneto.

Aragón, da un gran paso en su carrera artística elevando su arte y el nombre de la ciudad de Motril, de nuevo en tierras italianas, con su creación ‘Sogno in Blue’, una obra Glam, “sin género ni ataduras, con una pintura que con su imagen entrevelada nos invita a soñar”, indica la pintora.

Es casi imposible enumerar las exposiciones en las que ha participado la Galería Bellini desde la década de 1960, entre las más importantes, seguidas siempre por Mario y Giuseppe Bellini, estuvo la Exposición Internacional de París en el Grand Palais, en Londres, en Munich, Maastricht, Roma, Milán, Turín, Venecia, Asís y Nápoles. Además, Mario Bellini fue el fundador y organizador de la exposición de antigüedades de Montecarlo, de la que siempre se ha ocupado activamente. Un Museo, que durante su historia, ha acogido a grandes artistas de reconocido prestigio internacional, aclamados por todos los amantes del arte.

Actualmente los Bellinis son una especie de “soberanos” en el mundo anticuario italiano, y en Florencia en particular; preparados, amigos de historiadores, críticos de arte, compradores ilustrados, directores de museos y galerías europeos y americanos. Hay multitud de personas que, en casi todas partes, guardan el recuerdo de la familia Bellini; infatigables descubridores de antiguas obras maestras que resucitaron, realzándolas, sin olvidar el arte contemporáneo. Fueron partidarios y amigos (con las exposiciones del Palazzo Ferroni) de numerosos artistas modernos, algunos de los cuales todavía les deben el primer reconocimiento público obtenido, el primer paso de su ascenso, nunca quisieron separarse de la ciudad de Florencia, de las orillas del Arno.

Luigi Bellini publicó un texto, ‘El centro de la ciudad. El nuevo renacimiento. Nuestro verdadero hogar es la ciudad en la que vivimos’, un ensayo en el que el autor se compromete a estudiar un modelo de desarrollo urbano y social para la ciudad de Florencia. Testigo del profundo vínculo y el amor que el profesor Bellini siempre ha mantenido vivo por su ciudad.

Mar Aragón reconoce, “me siento muy satisfecha por poder seguir mostrando mis creaciones, pues tras años de duro trabajo, aprendizaje, pasión y esfuerzo tengo la gran recompensa de exponer a nivel internacional, pues para mí supone un gran orgullo ser partícipe de una exposición colectiva en la prestigiosa Galería Museo Bellini de Florencia”, subraya.

La pintora ha anunciado que tras unos meses de mucho trabajo y creación “toca retirarse un poquito, reflexionar y, al tiempo, preparar grandes proyectos que ya tengo en cartera de cara al próximo año 2021, donde me he comprometido a estar en exposiciones de gran importancia ante la demanda que se me ha presentado por parte de galeristas y museos de prestigio, que llegado el momento anunciaré”, concluye Mar Aragón.