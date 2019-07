La Liga abre expediente al Granada CF por unos supuestos pagos pendientes a Adrián Ramos

La Liga de Fútbol Profesional ha abierto un expediente informativo al Granada Club de Fútbol por el presunto incumplimiento de la norma de control financiero que obliga a todos los clubes que militan en la primera categoría nacional.

Según explicó Tebas en el programa El Transitor de Onda Cero, el expediente se debe al supuesto incumplimiento de las normas de control económico, pero no aportó muchos más datos ni valoró si el asunto reviste gravedad, aunque dejó entrever que no.

Sin confirmación oficial que lo avale, todo apunta a que el expediente se debe a la situación de Adrián Ramos, delantero colombiano al que el Granada todavía adeudaría unos pagos y que, por ese motivo, anunció su intención de denunciar al club rojiblanco.

Sin embargo, la entidad granadina sostiene que esa deuda con el futbolista no existe, circunstancia que no ha impedido la intervención de la Liga de Fútbol Profesional. El expediente que ahora se abre, en cualquier caso, es informativo y no acarrea por el momento ningún tipo de sanción. Habrá que esperar a su resolución para saber si tiene o no consecuencias.