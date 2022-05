La labor del personal de enfermería, temática central de Salud a Todo Twitch

El personal de enfermería fue el protagonista de Salud a Todo Twitch este miércoles. El programa, coordinado por Joan Carles March, sirvió de homenaje a dicho personal, que el jueves celebra su día conmemorativo. Una veintena de participantes pasaron por el canal de GranadaDigital en la plataforma online. El programa también fue emitido en el canal de YouTube de este periódico.

La tertulia comenzó con la intervención de Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares, y María Antonia Font, directora de salud pública. “Hay muchas enfermeras del presente que reúnen bien los requisitos: tienen que ser comprometidos, que vayan actualizando sus conocimientos, que participen en la toma de decisiones y quieran hacerlo de forma activa…”, expresó Gómez. “El personal de enfermería tuvo que acompañar en la adversidad a todas las personas que estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia”, agregó Font.

José Miguel Morales, investigador y catedrático de la Universidad de Málaga, defendió que la presencia masculina en el sector de la enfermería “no debería ser una noticia”, aunque reconoció que “se va normalizando”. “Si nos vamos a los datos macro, brutos y agregados, para situarnos en unas cifras decentes, aproximadamente faltan entre 180.000 y 200.000 enfermeras. La provisión de servicios enfermeros que tenemos ahora mismo a nivel hospitalario es muy parecida a la que teníamos hace 30 o 40 años”, agregó.

El debate llegó con la entrada de Rosa María Alberdi, docente de Enfermería y Fisioterapia; Carmen Ferrer, exgerente de hospital; Zulema Gancedo, exdirectora de enfermería del hospital de Vladecilla en Santander; Adelaida Zabalegui, responsable de Nursing now España, y Elena González, profesora de la EASP. “La realidad es que las mujeres somos el 80% del sistema sanitario y solo el 20% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres, y mucho menos por enfermeras”, coincidieron.

“Durante la pandemia, ha quedado encima de la mesa el trabajo tan importante de la atención primaria”, subrayó Paula Salamanca, directora de Enfermería de Extremadura. Compartió espacio con Soledad Gallardo, gerente del Hospital Inca en Baleares. Además, trasladaron su experiencia los enfermeros Pablo Sánchez, Jesús del Río y Jordi Mitjà. “Somos la columna vertebral del sistema sanitario”, afirmó este último. José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía; Felitsa Gálvez, presidenta de Asanec; Nieves Lafuente, responsable de cuidados del sistema sanitario público de Andalucía, y Jacinto Escobar, presidente del Colegio de Enfermería de Granada, compartieron bloque antes del cierre.

En este, los protagonistas fueron, por un lado, Jorge Prieto y Alberto Luque, enfermeros de Emergencias y Autores de ‘Llegar a tiempo’ y ‘Batallas de una ambulancia’, respectivamente. Por otro, Azucena Santillán, que en 2020 fue incluida en la lista de las 100+ outstanding Nurses and Midwives Leaders, una iniciativa de la fundación Women in Global Health en colaboración con la OMS, el CIE y Nursing Now.