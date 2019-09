La exposición ‘El Poder de la Emoción en la Enfermedad de Alzheimer’ homenajeará a las familias y cuidadores

La Federación Granadina de Alzheimer organiza, del 17 al 21 de septiembre, la Exposición Fotográfica “El Poder de la Emoción en la Enfermedad de Alzheimer”, en la sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Memoria de Andalucía, gracias al Programa Ayudamos a los que Ayudan – Cesión de Espacios, una iniciativa de Bankia en Acción y CajaGranada Fundación.

Hay 50 millones de personas en todo el mundo que viven con demencia, una comunidad global de más o menos el tamaño de Corea del Sur o España. Es posible que esa comunidad aumente a los 152 millones de personas para el año 2050, hasta tener un tamaño similar a Rusia o Bangladesh (fuente: Informe Mundial sobre el Alzheimer 2018, de Alzheimer ́s Desease International (ADI)).

En la actualidad en España la cifra de personas afectadas es de aproximadamente 1.200.000, cifra que se aproxima a los 5.000.000 si contamos con la familia (fuente: Confederación Española de Alzheimer, CEAFA). Y, en Andalucía, según un estudio realizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer (CONFEAFA), en el año 2018, el número de personas con demencia alcanzaría a casi 120.000 (siendo el 58,10% mujeres y el 41,90% hombres). A nivel provincial, en Granada, la prevalencia de la enfermedad se sitúa en 13.824 personas, con similar distribución según género.

Las personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer presentan múltiples síntomas, también dependiendo de las características de cada persona. Uno de los síntomas que manifiestan primero es el Deterioro Cognitivo Leve. Cuando se diagnostica demencia, uno de los criterios para dicho diagnóstico es que la persona presente déficit cognitivo en dos o más áreas, tales como memoria, lenguaje, cálculo, orientación y juicio. En consecuencia, es de suma importancia realizar actividades de estimulación cognitiva para mantener sus capacidades preservadas el mayor tiempo posible.

Por el contrario, una de las pocas áreas que mantienen preservadas es el área emocional. Pese a la pérdida de memoria, las emociones positivas tienen un gran impacto que perdura cierto tiempo en las personas con demencia (Feelings Without Memory in Alzheimer Disease; Guzmán-Vélez, Edmarie MA; Feinstein, Justin S. PhD; Tranel, Daniel PhD, Cognitive and Behavioral Neurology: September 2014).

Debido a ello, es importante realizar actividades con estas personas en las que se experimenten emociones positivas y de afecto con familiares y personas cuidadoras. Aparte de estos síntomas, la enfermedad de Alzheimer repercute de manera decisiva en la familia de la persona que la sufre.

Las personas que cuidan de los/as enfermos/as, ya sean familiares o profesionales, se ven muy afectados por el avance de la enfermedad, hasta el punto de llegar a padecer el síndrome del cuidador quemado o burnout (agotamiento emocional, despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que realiza). Para evitar caer en él, se hace imprescindible que la persona familiar o cuidadora aprenda ciertas técnicas y estrategias que permitan tratar y cuidar de manera adecuada a las personas con demencia. Y también afecta al resto de la familia, no sólo a la persona que cuida a quien padece la enfermedad.

Por ello, es muy importante que la familia y la persona con Alzheimer compartan tiempo de calidad, contribuyendo así a una mejora del estado emocional de ambos perfiles. En Granada surgió la oportunidad de contar con la colaboración de Sergio Quesada, un fotógrafo con el deseo y la generosidad de poner a nuestra disposición su conocimiento y experiencia en esta materia y llevar a cabo un proyecto en beneficio de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer (tanto personas que sufren la enfermedad como personas familiares y cuidadoras).

De esta forma nace el proyecto de Recuerdos en Familia y gracias a la financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Una iniciativa en la que pretendíamos que se compartiera una mañana en familia en un entorno conocido de su localidad de residencia. Durante ese tiempo

se ha realizado una sesión de fotos con todas aquellas personas que han querido participar.

Posteriormente se ha materializado en un álbum, con el que pueden rememorar tantas veces como deseen ese tiempo compartido. A su vez, dicho álbum sirve para realizar una actividad de estimulación cognitiva (ya que al verlo, puede ir indicando los nombres de los familiares, lugar, etc.) junto con su familia. Así como para conservar temporalmente las emociones vividas durante esos momentos.

Una vez finalizado el proyecto en abril de 2019 y para conmemorar el Día Mundial de Alzheimer (21 de septiembre), desde la Federación se quiere hacer un doble homenaje y reconocimiento: por un lado, a aquellas personas asociadas a las AFAS (asociaciones de familiares de personas con Alzheimer) de FEGRAFA, anónimas, que son personas cuidadoras o familiares de personas con Alzheimer. Y, por otro, también se quiere reconocer a las personas con la enfermedad su esfuerzo frente a la lucha contra la demencia.

En consecuencia y gracias a la cesión del espacio por parte de Bankia en Acción y CajaGranada Fundación, se ha organizado esta Exposición Fotográfica con una selección de las fotos tomadas para el Proyecto Recuerdos en Familia. La Exposición se podrá visitar desde el 17 al 21 de septiembre, por las mañanas de 11:00 horas a 14:00 horas y por las tardes, de jueves a sábado, de 19:00 h 21:00 h. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el sábado 21 de septiembre, a las 11:00 h, se celebrará un pequeño acto institucional, en el que se leerán las reivindicaciones de la Federación para este año 2019.