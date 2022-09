'La consulta del abogado', el portal web granadino que resuelve cualquier duda legal a golpe de clic

"Ten siempre disponible un equipo de profesionales para apoyarte en tu día a día. No vuelvas a tener dudas a nivel legal". La premisa parece sencilla. La práctica lo confirma. Supongamos que, por cualquier casual, una persona necesita resolver una consulta jurídica. No importa de qué se trate. Desde un divorcio a conocer si un despido ha sido o no procedente o, en el caso opuesto, el procedimiento para cesar a un trabajador del que existen fundadas sospechas de absentismo laboral. Y así con todas las ramas del derecho y sea cual sea el problema que se plantee. Hasta ahora, la costumbre dicta que el interesado tendría que acudir a un despacho físico, pedir presupuesto y asumir los inconvenientes propios de quien no está acostumbrado a este tipo de trámites o, simplemente, no cuenta con los ingresos suficientes para mantenerlos en el tiempo.

Ese paradigma promete ser cosa del pasado con laconsultadelabogado.com. Un portal web intuitivo y accesible al que el interesado accede, pincha en el botón 'Haz tu consulta', rellena sus datos y elige la opción que más le interesa. A saber, una consulta individual por 20 euros más IVA o un paquete de atención ilimitada durante un mes que cuesta 100 euros más IVA. Entonces el cliente formula su pregunta, sin tener que preocuparse en escatimar cualquier lujo de detalles y derivadas, y en un plazo máximo de ocho horas hábiles un profesional especializado y de la máxima garantía la contesta. "Bueno, ahora mismo estamos contestando en una media de 45 minutos. Pero es muy probable que, cuando tengamos muchísimo más volumen, esa media de tiempo se incremente". Detrás de esa loable prudencia se esconde la voz de Pepe Piñar, fundador y director de Piñar Moreno Abogados e ideólogo de la iniciativa.

Hace ahora 25 años se graduó en Derecho. Y tan pronto como lo hizo se apresuró a abrir el reconocido despacho granadino que también cumple un cuarto de siglo. Piñar Moreno Abogados se ha granjeado una merecida reputación en Granada basada en su carácter multidisciplinar y también en lo que denominan 'romanticismo entre abogado y cliente', que no es más que tratar como propios los problemas de quien está al otro lado de la ventanilla. La firma se embarca ahora en este ambicioso proyecto en el que 12 profesionales de manera directa y otros 25 en toda España ponen todo su conocimiento y una dilatada experiencia al servicio de una atención sencilla, flexible, cómoda y muy económica.

"La idea surge, precisamente, como consecuencia de la imposibilidad de desplazamiento durante la pandemia. También como de la necesidad de muchos clientes de tener un abogado a mano con el que no tengan que desplazarse, pedir cita o entrevistarse, y que les pueda dar una respuesta adecuada. Pero, sobre todo, nace de la necesidad de muchas pymes y autónomos que no se pueden permitir contar con un abogado en plantilla o tener una iguala con un determinado despacho, pero que a la misma vez necesitan tener muchas veces una consulta rápida", explica Pepe Piñar, quien reconoce que fue la propia configuración de la demanda la que le encendió la bombilla. La web de 'La consulta del abogado' lleva abierta algo más de un mes. Piñar recuerda que, antes de su nacimiento, "ya hacíamos lo mismo, pero de modo tradicional". Es decir, consulta-respuesta a través del email. "A partir de ahí, necesitamos ordenar esa situación y lo hacemos a través de la web. Registramos el nombre, nos pusimos en marcha con nuestro asesor técnico en redes sociales y softwares informáticos y nos hizo la página web", añade.

Cómo hacer una consulta

La idea era salir al mercado con un portal fácil e intuitivo para democratizar el concepto de 'tener un abogado', algo en lo que no se cansa de incidir el letrado granadino: "Es facilísimo. Si entras en Google y pones "la consulta del abogado" te va a llevar a nuestra página. Es una página completamente limpia e intuitiva. No tenemos nada que nos pueda desviar la atención del objeto de nuestra búsqueda ni ninguna cosa extraña que nos lleve a ningún sitio raro. En el momento en el que la abras, simplemente va a aparecer la ventana 'haz tu consulta'. A partir de ahí la haces, seleccionas la categoría (familia, tráfico, mercantil, fiscal...) y desde ahí la propia página va a derivar la consulta a los profesionales especializados en cada una de esas materias". Una vez se completa este último paso, el sistema pide los datos al cliente para registrarlos y éste elige qué tipo de paquete –individual o ilimitado– es el que necesita. Es entonces cuando la consulta se lanza y le llega a cada abogado especializado. Uno de ellos contestará en el plazo máximo de ocho horas.

Aunque se espera que el volumen siga creciendo, lo cierto es que la iniciativa ha sido acogida por los usuarios de forma muy satisfactoria. El creador de laconsultadelabogado.com explica que, con el equipo actual de casi 40 personas entre personal directo y colaboradores, "somos capaces de dar cobertura a, en torno, 5.000 consultas mensuales". "En la consulta individual, ésta se tramita, se analizan todos los documentos sobre la misma y hasta que el cliente no se queda completamente satisfecho de la respuesta que le hemos dado, la consulta no se cierra. Se podría reabrir sin coste", matiza Piñar, quien no pierde de vista a uno de los agentes sociales que inspiró la idea: los pequeños autónomos y pymes. "Suelen necesitar un constante asesoramiento cuando les sale cualquier tipo de duda como una reclamación por una factura que no le pagan, un trabajador que hay que despedir y reclamaciones que le hacen de un trabajador, de una compañía aseguradora o de otra índole. Es una forma de trabajar en la que van a necesitar unos servicios fijos, por lo que les aconsejo el paquete de consulta ilimitadas", recomienda. Este paquete les permite hacer todas las que quieran y sin ningún tipo de permanencia: "Si el cliente quiere contratar ese paquete durante un mes, un mes se le atiende. Y cuando quiera dar de baja el paquete, lo da de baja y lo puede volver a dar de alta, por ejemplo, a los dos meses".

¿Pero qué sucede si, una vez resuelta la consulta, el cliente quiere iniciar un procedimiento judicial? Pues que, como no podía ser de otra manera, 'La consulta del abogado' ofrece el servicio integral presupuestándolo través del despacho de Pepe Piñar. El letrado, eso sí, avisa de que este último paso realmente sobrepasa el espíritu mismo de laconsultadelabogado.com, "que lo que hace precisamente es evitar procedimientos futuros porque realmente estás bien asesorado, y eso ahora al final mucho dinero". Y es que el portal web funciona "de una manera simplísima". "Tengo una duda, la planteo. Y además me la resuelven. Es cierto que algunas dudas hay gente que piensa que no se pueden resolver mediante documentación o de forma escrita. Cuando entendemos que el cliente requiere de un abogado que le esté escuchando, como tenemos todos sus datos, resolvemos la consulta bien por videollamada o bien por llamada de teléfono. Aparte del propio informe escrito".

Las consultas que se atienden abarcan todas las ramas del derecho: "Nosotros atendemos el derecho civil y todo lo que lo engloba. No solamente el derecho contractual, sino derecho de familia, accidentes de tráfico o reclamaciones de cantidad. En el derecho mercantil, pues absolutamente todas las ramas también: derecho concursal, de empresa, bancario... Luego está el derecho fiscal y el laboral: despidos, accidentes laborales, reclamaciones de cantidad, incapacidades... Y en el ámbito administrativo, no solamente reclamaciones administrativas, sino también contencioso-administrativo. Somos asesores de distintas administraciones públicas, por lo que dominamos un poco todas las ramas del derecho dentro del equipo humano que tenemos". A todo lo anterior hay que sumar la labor de asesoría fiscal y contable, encauzada a través de los despachos colaboradores para dar cobertura completa a cualquier problema jurídico que se le plantee a cualquier tipo de cliente.