La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra las medidas del Gobierno y solicitará medidas cautelares

La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra la medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles en la rueda de prensa que ofrecerán este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó esta mañana su intención de acudirá a los tribunales aunque aseguró que Madrid cumpliría la orden.

“Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase”, trasladó en su intervención en el Pleno de la Asamblea.