La Ciudad Accesible y CXPlus se comprometen a acercar la telefonía móvil y sus aplicaciones a colectivos vulnerables

Hasta el próximo viernes día 31 de julio y gracias al acuerdo de colaboración entre la Asociación Accesibilidad para Todos – La Ciudad Accesible y la distribuidora CXPlus de la operadora Yoigo, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, las personas que sean voluntarias en programas de inclusión y puedan acreditarlo o los trabajadores de este sector profesional tan necesario en la sociedad actual, pueden personarse en la tienda Yoigo del Centro Comercial Serrallo de Granada y recibir de manera totalmente gratuita una tarjeta móvil de prepago con 3 GB, 150 minutos en llamadas a móviles y fijos y también llamadas ilimitadas a teléfonos “LlamaYa”.

Esta campaña que termina el próximo día 31 de julio, tiene como finalidad reducir la brecha digital existente en cuanto a acceso a internet a través de datos móviles se refiere, dando la oportunidad a este sector de la población de poder adquirir sin ningún tipo de coste, esta tarjeta de prepago para utilizarla en el futuro en un posible nuevo confinamiento si lo hubiere, o cuando simplemente estimen oportuno ya que también esta promoción pretende también interconectar a las personas con discapacidad con sus seres queridos, ya que este convenio viene a reforzar el uso de las tecnologías móviles y los productos de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidad y sus familias,

Como es sabido, La Ciudad Accesible tiene entre sus fines mejorar la calidad de vida de todas las personas, en especial de las personas con discapacidad, las que se encuentran en situación de dependencia y las personas mayores a través del fomento de la accesibilidad universal, la usabilidad, el diseño para todos y la atención personalizada a la diversidad de usuario, así como el derribo de cualquier tipo de barrera existente que pueda dificultar la inclusión o la igualdad de oportunidades de las mismas. Por su parte, CXPlus y dada la importancia de su sector demostrado debido a la crisis del COVID-19, quiere facilitar el uso de herramientas y accesos en estos momentos a este colectivo tan vulnerable, y que disponga también de líneas ‘Backup’ de apoyo.

“Sin duda, el acceso a internet desde el teléfono móvil, es una gran barrera existente, ya que por desgracia, no toda la población dispone de dispositivos aptos para utilizar este recurso o simplemente no tienen tarifa de datos contratada o una wifi cerca y de acceso libre donde conectarse. Con esta acción de CXPlus y La Ciudad Accesible, en una pequeña medida, queremos contribuir en una época como la actual, a subsanar este problema. Tenemos incertidumbre al futuro y a un posible nuevo confinamiento si no controlamos los brotes existentes de contagio. Por ello, queremos garantizar que el mayor número de personas con discapacidad posible, puedan tener una tarjeta de prepago por si necesitaran más minutos de llamadas o gigas de acceso a internet para hacer videollamadas con sus amigos y familiares”, destaca Antonio Tejada, fundador de La Ciudad Accesible.

Francisco Rueda por su parte, máximo responsable de la distribuidora de Yoigo CXPlus, no ha dudado en manifestar que “con este convenio entre las dos entidades, lo que queda claro es que queremos contribuir desde las operadoras de telecomunicaciones, en una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad ordinaria, facilitando su acceso a estos servicios que conectan personas, que facilitan las relaciones humanas y nos hacen estar más cerca de las personas a las que queremos. Por esto, invitamos a todas las personas con discapacidad, trabajadores de este sector o al voluntariado de estas asociaciones, a que nos visiten hasta el viernes 31 de julio a la tienda que tenemos en el Centro Comercial Serrallo de Granada, para solicitar su tarjeta de prepago que recibirán de manera gratuita en el momento”.