'La Chica de Ayer' revive las mágicas noches de la movida en su cuarto aniversario

Como en 'Regreso al futuro', el pub 'La Chica de Ayer' ha teletransportado una vez más a todos sus asistentes a aquellos maravillosos años de 'La Movida'. El pub ubicado en Pedro Antonio de Alarcón ha celebrado su cuarto aniversario con una fiesta que seguro muchos no olvidarán jamás. Desde las seis de la tarde y hasta la madrugada, el local ha vibrado con los grandes éxitos de los 80 y los 90 para conmemorar su cuarto año de vida y desear que sean muchos más.

Para aquellos que aún no conozcan 'La Chica de Ayer' deben saber que si buscan recordar sus años de juventud y volver a vibrar con las canciones que los hacían saltar en las discotecas hace unos años, este es su lugar.

Desde las seis de la tarde, 'La Chica de Ayer' abrió sus puertas para dar comienzo a la fiesta de su cuarto aniversario. Los mejores temas de los 80 y los 90 comenzaron a sonar de la mano del grupo 'Los Chicos de Ayer'. Desde el rock con Queen, pasando por el pop español con Mecano, bandas sonoras míticas de aquellos años como 'Maniac' o flamenco de la mano de Rosario Flores, los allí presenten comenzaron a calentar motores en una de las celebraciones más especiales del año.

La fiesta no podía parar, pero como la noche es joven, hubo tiempo de un rato más tranquilo con la actuación del mago Pablo Clabó. Una vez recuperado el aliento y con el estómago lleno ya que no faltaron canapés y jamón por doquier con cortadores in situ, era hora de seguir con la fiesta. El grupo Tentad2s fue el encargado de recordar que en 'La Chica de Ayer' se viene a bailar sin parar. Como bien dijeron algunos de los asistentes a la celebración, "el ambiente es inigualable, la música increíble y es uno de los pocos sitios en los que uno aún se siente joven".

Solo había que dar una pequeña vuelta por el local para comprobar que todos los allí presentes estaban viviendo una noche increíble. Para seguir con la fiesta y poner el broche de oro, la música de antes se fusionó con la actual de la mano de dj MgBlaster, una sesión increíble para un fin de fiesta por todo lo alto.

El grupo Zeppelin celebra todos los años, por el mes de abril, el aniversario del local, pero sin duda alguna, esta ha sido la más especial. Después de dos años de pandemia y con unas restricciones que golpearon de lleno a la hostelería y el ocio nocturno, 'La Chica de Ayer' puede decir orgullosa que ha vuelto con más energía y fuerza que nunca.