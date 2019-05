La Audiencia acuerda el archivo provisional de la causa sobre las contrataciones de la Alhambra

La Audiencia de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investigó supuestos fraudes en contrataciones realizadas en el Patronato de la Alhambra y el Generalife por no resultar “debidamente justificada” la perpetración del delito que dio origen a este procedimiento.

Esta decisión se produce después de que tanto la Fiscalía, como la Junta de Andalucía y, entre otros, la acusación ejercida por el PP, recurrieran la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada de decretar el sobreseimiento libre de la causa a raíz de que la complejidad se dictara fuera de plazo y de que se anularan la mayor parte de las diligencias. Entre ellas, la detención de una veintena de personas, incluidos trabajadores, empresarios y la exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso ordinario alguno, la Sección Primera de la Audiencia revoca este auto alegando que, en este contexto, la fórmula procesal correcta es el sobreseimiento provisional y no libre del procedimiento como había determinado el Juzgado.

La Audiencia lo justifica en que “no se ha dirigido la causa contra ningún encausado mediante resolución judicial que haya supuesto una imputación fundada”. Es más, añade, “ni siquiera se ha recibido declaración sumarial a los investigados”.

Así, y aunque es “cierto que no se ha practicado ninguna diligencia de investigación válida”, el tribunal advierte de que “esto no puede dar lugar, automáticamente, a una solución tan drástica” y que “no cabe dictar una resolución equivalente a una sentencia absolutoria” sino que lo procesalmente correcto es acordar el sobreseimiento provisional, por no aparecer debidamente “justificada” la perpetración del delito que motivó el inicio de la causa.

Así las cosas, la Audiencia de Granada estima parcialmente los recursos de apelación presentados por, entre otros, la Fiscalía, el PP y la Junta de Andalucía; revoca la resolución del Juzgado de Instrucción y acuerda el sobreseimiento provisional de la causa.

Junto a ello, añade que concurriendo el sobreseimiento provisional, y no libre, resultará posible la reapertura del caso. Aunque en este caso esa “posibilidad abstracta se antoja difícil”, pues deberían concurrir los requisitos procesales para ello y que el plazo de instrucción no estuviera agotado.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada sí ha dado por concluida la instrucción de otro procedimiento, el llamado ‘caso de las audioguías de la Alhambra’, en el que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de este servicio en el monumento, y ha ordenado que las actuaciones continúen por el trámite del procedimiento abreviado contra la que fuera directora del monumento, María del Mar Villafranca, y otros dos investigados.