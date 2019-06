La Alpujarra celebra el Día Mundial de Tejer en Público

El municipio “cittaslow” de Andalucía ha celebrado el Día Mundial de Tejer en Público con las terceras jornadas organizadas por uno de sus telares artesanales para pasar una tarde divertida intercambiando la sabiduría del arte de tejer en sus diversas maneras.

El taller de jarapas Hilacar ha organizado un año más este encuentro para reivindicar el tejer artesano de la Alpujarra y su potencial turístico y cultural. La directora del taller y artesana textil, Ana Martínez ha subrayado la necesidad de “reivindicar un arte centenario que contribuye a la economía local y ofrece a vecinos y visitantes experiencias inolvidables para alejarse del estrés del día a día”.

Bubión avanza así en la ejecución del I Plan Local de Turismo por la calidad de vida basado en el movimiento ‘slow’, del que la propia Ana Martínez es coordinadora del área estratégica de “Artesanía, Comercio y Empresa”, siendo un plan creado por los vecinos del municipio a través de un proceso de participación ciudadana.

La alcaldesa de Bubión, María del Carmen Pérez, ha subrayado que la filosofía “slow” queda plasmada en propuestas vecinales como el Día de tejer en público y ha manifestado que “es un privilegio parar el tiempo para tejer en uno de los pueblos más bonitos de España, situado en el corazón de la Alpujarra”.

“A través de la artesanía y la historia de la comarca queremos conseguir un turismo sostenible que valore las tradiciones” ha indicado Pérez, añadiendo que “también queremos dar a conocer aquellas entidades que trabajan en el ámbito artesanal y que muestran a la persona visitante su patrimonio y sus instalaciones, así como alguno de los procesos de transformación objeto de su actividad, como es el caso de talleres Hilacar”.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que Ana Martínez es Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía por la Junta de Andalucía, lo que supone “un orgullo para el municipio”.

Ambas han coincidido que la artesanía y en concreto tejer en telares centenarios, además de ser una actividad relajante y satisfactoria, es una manera de pasar unos días en Bubión pudiendo disfrutar de uno de los muchos atractivos que tiene el pueblo.

Como en ediciones anteriores las actividades ha consistido en tejer en telar de alto lizo, hacer macramé paso a paso hasta que se convierta en un macetero, punto de cruz en mantelerías, punto con agujas grandes para aprender a tejer bufandas y abrigos o ganchillo en lana y algodón para aprender a hacer mantelerías, colchas, chaquetas.

Unas de las señales de identidad en Granada es la jarapa en la Alpujarra, por su tradición de hace siglos tejiendo en telares manuales.

Tras la expulsión de los Moriscos de la Alpujarra (de cuya guerra se cumplen 450 años), los muchos telares que existían para tejer la seda, se adaptaron para uso más doméstico, utilizando la ropa usada o “ harapos”. De esta palabra se deriva el nombre, ”harapa”; la aspiración de la h, fenómeno lingüístico andaluz, la trasformó en j.

La utilidad de la jarapa en la alpujarra era para ponerla entre el colchón y el somier para que no se rompiera el colchón a la vez que aislaba del frío del suelo. También para tapar el pan, para ponerla encima de los mulos y caballos, etc. En definitiva la jarapa en la Alpujarra es un reciclaje de trapos que ya no tenían ninguna utilidad y que se encuentran su último uso al transformarlo en una jarapa y que servía para cubrir las necesidades del hogar.