La afición rojiblanca se desplaza con ilusión a Madrid

La capital de España espera a cientos de granadinistas que llegan poco a poco para presenciar el partido que su equipo jugará este sábado en el Santiago Bernabéu.

Alrededor de seis autobuses, muchos coches particulares e, incluso, en AVE son los medios de transporte con los que los aficionados nazaríes se desplazan desde las ocho de la mañana para asistir al encuentro ante el Real Madrid a las 16:00 horas.

«Somos conscientes que no es un equipo de nuestra liga, pero vamos con ilusión. Con el trabajo que está haciendo el equipo nos permitimos soñar. Pase lo que pase estaremos contentos, no puede ser de otra manera», ha comentado a GranadaDigital Lidia Ramos, presidenta de la peña You’ll Never Drink Alone.

El Granada CF ha vendido entre sus aficionados mil entradas y se espera que muchos otros consigan su asiento de forma particular.