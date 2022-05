Aunque Aitor Karanka no desea calificar la visita del Granada al Mallorca, este sábado, el técnico rojiblanco es consciente de que su equipo se juega buena parte de la permanencia en Son Moix. "Sabemos lo que nos jugamos este fin de semana", sostuvo en su rueda de prensa previa al duelo el preparador vitoriano, quien aseguró más adelante que sus pupilos "están preparados" para afrontar el duelo de esta jornada. "Ellos mismos ven que hay cierta mejora, y la tranquilidad que eso te da hace que exista menos ansiedad, pero, sabiendo que el partido es muy importante", insistió, acerca de un choque en el que espera ver "esa agresividad o confianza con el balón" que ha echado en falta en sus dos primeros compromisos como entrenador nazarí.

"La verdad es que ha sido una buena semana, por poder trabajar juntos para seguir recuperando a gente y, sobre todo, por el ambiente", describió Karanka sobre la preparación del encuentro ante el Mallorca. Asevera que existe "cordialidad y buen ambiente", pero que los rojiblancos no pierden la tensión por ello. "La ansiedad ahora es menor. Aunque sigamos en una zona que no es en la que nos gustaría estar, el equipo nota que está más cómodo en el campo", abundó sobre el estado mental del vestuario.

En la misma línea, indicó que, en su plantel, espera ver sobre el terreno de juego lo mismo que en estas últimas semanas. "Que seamos nosotros, que el equipo vuelva a refrendar esa mejoría en el terreno de juego y lo que nos está faltando ahora, sobre todo: que tengamos esa agresividad con balón", precisó. A este respecto, resaltó que el cuadro granadinista "está mejorando en orden" y que la muestra de ello es que solo ha recibido un tanto en los dos choques disputados con Aitor Karanka al mando, "con equipos como el Celta y el Atlético de Madrid". "Creo que el Mallorca tiene que temer a un conjunto que tiene jugadores de mucha calidad y que últimamente está más organizado. Al contrario le cuesta hacerle goles. Si somos capaces de soltarnos con el balón, creo que, si el cuadro bermellón mira jugador por jugador al Granada, ve que tiene amenazas enfrente", argumentó.

Entre ellas, Luis Suárez, pese a que atraviesa un momento complicado y lidia con la ansiedad casi a cada jornada. "Sabe que es un jugador importante para el equipo. Lo que no puede hacer es meterse más presión. Lo dije el otro día, después del partido en Los Cármenes: no creo que sea momento de reprochar errores por fallos que terminan en goles recibidos o fallos que no acaban en goles nuestros en ocasiones claras", expuso Karanka, antes de concluir que el colombiano "es un grandísimo delantero". "Estoy seguro de que nos va a ayudar de aquí al final de temporada y de que va a hacer goles", vaticinó.

El entrenador rojiblanco contará con todos sus futbolistas -la convocatoria no será completada por canteranos-, a excepción de los lesionados de larga duración Raúl Torrente, Carlos Neva y Rubén Rochina, aunque confesó que "hay unos cuantos que no están al cien por cien". "Tenemos otro partido el martes y hay que ir poco a poco. No me gustaría arriesgar o perder jugadores para otros encuentros en los que podrían ser importantes", advirtió. Entre los efectivos que vienen de superar alguna dolencia se hallan Darwin Machís, Maxime Gonalons y Santiago Arias. "Los tres están para poder ser titulares. Otra cosa es cuánto tiempo puedan durar o si es mejor no empezar con ellos y aguantarlos para el final. Alguno de ellos podría jugar mañana 50 o 60 minutos, pero no podría jugar contra el Athletic, por lo que hay algunas variantes que condicionan mucho", detalló.

Aparte de esos jugadores que no están al cien por cien, hay seis o siete que están con cuatro tarjetas", recordó el vitoriano, quien concluyó subrayando que "el partido del sábado es muy importante, pero no se puede olvidar que el martes hay otro". Entre estos condicionantes también están las armas del Mallorca. "Es un equipo organizado, que puede jugar directo con Muriqi y con Abdón. Tiene futbolistas con mucha calidad para jugar, como Salva Sevilla, Kubo o Kangin Lee, y equipo para estar defendiendo con 5-3-2 o 4-4-2", analizó, tras lo que resolvió que el cuadro bermellón "tiene muchas alternativas y la experiencia de Javier Aguirre está haciendo que saquen partidos". Sobre el técnico mexicano, afirmó que su carácter es "la mayor virtud" del rival nazarí esta jornada, así como que es un entrenador "que conoce esta Liga".

En el Visit Mallorca Estadi se espera un gran ambiente, algo que no preocupa a Karanka. "Como jugador, me encantaba y como entrenador, casi más todavía. Estar en esos ambientes quiere decir que te estás jugando algo y es lo bonito. Es una sensación mejor cuando te estás jugando algo para ganar, para clasificarte por Europa. Nos estamos jugando esta situación -la permanencia- y que haya un ambiente hostil en el campo lo que tiene que hacer es motivarnos más", incidió el vitoriano.