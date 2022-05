Karanka: "Hay que confiar en este grupo de jugadores"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, no se expresó del todo descontento tras la derrota de su equipo frente al Betis. "Cuando lo tienes cerca y se te escapa, es complicado", indicó el técnico rojiblanco, que, no obstante, reconoció estar "encantado de que se escape en esta situación, con la predisposición, el compromiso y el esfuerzo de todos los jugadores". " Lo más importante es la tranquilidad que me transmite el equipo porque compite siempre", subrayó.

"Mantener el estado de concentración y físico tras ganar dos partidos sin poder hacer rotaciones es complicado", se encogió Karanka, que vio "bien" a sus pupilos, "con la tensión de lo que había en el partido". "Nosotros hemos tenido ocasiones en el primer tiempo, incluso una clarísima para empatar el partido a falta de pocos minutos. El equipo nunca se ha rendido", analizó el preparador nazarí, que prefirió quedarse con estos aspectos positivos. "Creo que eso es lo importante, que hace un mes, cuando llegamos, el equipo estaba hundido física y psicológicamente, y con un lastre de tarjetas que ha habido que ir manejándolo", incidió.

En este sentido, sostuvo que el cuadro nazarí está "mucho mejor que hace un mes", cuando, a su juicio, "no competía". "Tenemos una semana para preparar el partido -contra el Espanyol-, con toda la plantilla disponible y sin tarjetas", señaló, de cara ya a la próxima jornada, en la que considera "lo más importante" que el compromiso se dispute "en casa". "Creo que los aficionados no se van satisfechos por la situación, pero sí por la imagen del equipo. Hay que confiar en este grupo de jugadores. Desde que están aquí, lo han dado y lo están dando todo", zanjó.