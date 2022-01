La Junta valorará si pide otra prórroga del pasaporte Covid

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno autonómico valorará a finales de enero si se pide o no una nueva prórroga del pasaporte Covid para poder acceder a establecimientos de restauración o al ocio nocturno, pidiendo "prudencia y responsabilidad" a la población para evitar más contagios.

Este jueves se conoció que la Junta de Andalucía prorrogará hasta el 31 de enero exigir el certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, tras el acuerdo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Así, en Málaga, Bendodo ha confirmado esa prórroga y ha indicado que a finales de enero valorarán si hay que pedir una nueva, recordando que se está en una sexta ola con la variante ómicron, "bastante más contagiosa". "Se está demostrando que no se está produciendo la presión hospitalaria de entonces ni la gravedad en las personas de otras variantes. Por eso Andalucía sigue en su mayoría en nivel 2 y solo se pide el pasaporte para ocio nocturno y restauración", además de para visitas a hospitales y residencias.

Actualmente hay en Andalucía 1.803 pacientes confirmados con Covid-19 ingresados en los hospitales, de los cuales 237 se encuentran en UCI. "Ya estamos prácticamente en el pico de la sexta ola", ha añadido, al tiempo que ha señalado que los expertos sanitarios coinciden en que, como en olas anteriores, cuando empieza a descender la incidencia acumulada a siete días "es un buen paso y lleva varios días cayendo".

"Cuando se produce esa situación se empezará a reducir el número de ingresos por día pero justo aumentarán los ingresos en UCI, y cuando estos bajen aumentarán los fallecimientos y esa será la tendencia hasta que acometamos el fin de la sexta ola", ha manifestado Elías Bendodo, quien ha reiterado que, como aluden los expertos, "la sexta ola puede tener de pandemia a endemia".

No obstante, ha admitido que con el Covid-19 "no podemos precipitarnos, no podemos dar nada por hecho", y ha recordado cómo este verano pasado que se pensaba que habría "absoluta normalidad apareció Delta --la variante-- y echó por tierra todas las previsiones por lo que prudencia y responsabilidad para evitar el contagio".

TERCERA DOSIS

Por otro lado, cuestionado por la decisión de que todos los mayores de 18 años reciban una tercera dosis contra la Covid y si esto cambia el calendario de la Junta de Andalucía, el portavoz andaluz ha asegurado que el ritmo de vacunación "sigue de forma vertiginosa".

Ha subrayado que a día de hoy se han administrado en Andalucía 16.092.646 dosis, prácticamente en algo más de un año; contando con una dosis 7.406.350 personas y con la pauta completa 6.991.742 ciudadanos, el 82,6% de la población y el 93,4% de los mayores de 12 años.

Desde este viernes, además, pueden pedir cita las personas de 49 y 48 años para la tercera dosis, ha resaltado Bendodo, quien ha reiterado que "Andalucía ha demostrado que está preparada para vacunar 24 horas siete días a la semana; mientras más vacunas lleguen, mas rápido es el proceso de la tercera dosis a toda la población".