La Junta afirma que la vacunación ha salvado 5.000 vidas en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado este lunes de que según estudios de la Consejería de Salud avalados por datos internacionales "gracias a la vacunación contra el COVID-19 en estos nueve meses en Andalucía se han salvado al menos 5.000 vidas", por lo que ha incidido en que "es la herramienta eficaz para luchar contra la pandemia".

Bendodo, que ha visitado la empresa del sector tecnológico Premo, ubicada en Málaga Tech Park, ha señalado que ese estudio de la Consejería de salud dice precisamente que "entre 4.850 y 5.037 muertes se han evitado en Andalucía gracias a la vacunación", aunque ha lamentado que "desgraciadamente han fallecido más de 11.000 personas con motivo del COVID" sobre todo antes de la vacuna.

"5.000 personas en Andalucía no han fallecido gracias a la vacunación", ha reiterado el consejero, quien ha asegurado que esa cifra "es el perfecto ejemplo que debe valer a los más de 600.000 andaluces que tienen más de 12 años y que, o porque no han tenido tiempo o porque no han querido, o lo que sea, no han dado el paso de ponerse la primera dosis".

Ha insistido en la importancia de la vacuna contra el coronavirus y ha precisado que el 89,6 por ciento de los andaluces mayores de 12 años ya está inmunizado, apuntando que están a la espera de "autorizaciones de Europa y OMS para ver qué pasa con la puesta de la primera dosis de los menores de 12 años, que esperemos que llegue pronto". Ha reiterado que en Andalucía "hemos puesto la vacuna más rápido y mayor número gracias a los profesionales sanitarios".

En cuanto a los datos de COVID, ha indicado que ha bajado de los 300 andaluces ingresados en hospitales, una cifra "muy lejana a los 5.000 que hemos llegado a tener"; y la incidencia acumulada está en 42,7, recordando que "se llegó a rozar la cifra de 1.000".

Además, ha señalado que el 40 por ciento de Andalucía "ya goza de normalidad al estar su distrito sanitario en nivel 0", mostrándose convencido de que cuando vuelva a haber comités provinciales habrá "más andaluces que recuperen la normalidad".

Ha recordado que no es solo la incidencia acumulada a 14 días lo que se tiene en cuenta para bajar de nivel 1 al 0, sino también la de siete días, el porcentaje de vacunación, la ocupación de UCI o en planta.

Además, aunque ha señalado que "la evolución es positiva", ha precisado que "el descenso ya no se produce en dos dígitos, por tanto esto no se ha terminado todavía y quiero que seamos prudentes, el virus aún está entre nosotros".

En este sentido, ha dicho que en mayo "estábamos así y anunciamos que para junio podíamos llegar a la normalidad", pero ha recordado que "llegó la variante delta, se hizo predominante y complicó el verano" en todo el mundo. Al respecto, ha considerado que tiene que haber una estrategia mundial, porque "aunque estemos el 90 por ciento de los andaluces, si en África están al dos por ciento, el virus va mutando y si muta allí acaba saltando".

Respecto a un profesor que se niega a ponerse la mascarilla, ha dicho que aunque "es una situación complicada, que a nadie le gusta llevar mascarilla, tenemos que cumplir las normas todos, no por uno mismo, sino por las personas que nos rodean", considerando que los profesores "tienen que dar ejemplo".