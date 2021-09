La Junta subvenciona con 36.000 euros a Lanjarón para reparar la depuradora del Zenete

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Enrique Barchino, ha visitado este lunes Lanjarón, donde se ha reunido con el alcalde, Eric Escobedo, para informarle de la concesión de una subvención de 36.343,56 euros al Ayuntamiento para reparar el sistema de filtrado de la depuradora del Zenete, que se vio afectado por los sedimentos arrastrados por lluvias torrenciales que afectaron al municipio, destruyendo el sistema de decantación.

Barchino ha recordado que en septiembre de 2019, la Junta destino 10 millones de euros a las zonas afectados por la DANA pero “algunos municipios como es el caso de Lanjarón sufrieron posteriormente incidencias y este año se ha destinado una partida de 6 millones de euros” con el fin de acometer reparaciones que solos no podrían. Junto al municipio, ya han recibido estas ayudas otras localidades de la provincia como Cuevas del Campo, Chauchina, Atarfe, Alhendín o Puebla de Don Fadrique, algunas de ellas afectadas por los seísmo ocurridos a finales del año pasado.

El regidor de Lanjarón ha admitido que la reparación del depósito de aguas del Cenete “era una obra prioritaria que el Ayuntamiento no tenía recursos para poder realizarla y pidió ayuda a la Junta y gracias a ello la hemos podido hacer”, por lo que se ha mostrado “muy agradecido por esta subvención”.

El responsable de Administración Local en la provincia ha puesto en valor la apuesta de la Consejería que dirige Juan Marín por estar junto a los ayuntamientos “con hechos, y no palabras” y haciendo político “a pie de calle, no desde los despachos”, al defender la importancia de visitar los municipios y conocer sus necesidades de primera mano.

Barchino ha anunciado al regidor que el Ayuntamiento también ha sido beneficiario de una novedosa línea de subvenciones destinada a aquellos municipios que en determinadas épocas del año ven duplicada su población o ante circunstancias excepcionales, con el fin de ayudarles a garantizar los servicios públicos que son de su competencia. En concreto, ha recibido 18.148,79 euros para la adquisición de un camión ligero y grupo de presión de agua para reforzar la limpieza y desinfección.

Ha recordado que ya el año pasado la Consejería también colaboró con los municipios más pequeños a afrontar los gastos extra de limpieza y adquisición de equipos de protección y productos higiénico-sanitarios frente al COVID. Lanjarón recibió 25.529 euros de un fondo extraordinario que se desplegó ya en el mes de abril, al principio de la crisis sanitaria, y que se repartió entre todas las entidades locales andaluzas de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 70% del total. Unas ayudas que este año se pretenden ampliar para llegar a las localidades de hasta 20.000 euros.

El responsable de Administración Local de la Junta en la provincia se ha referido también al problema de la despoblación que en Granada afecta a 120 de los 180 municipios. “Llevamos 30 años oyendo hablar del apoyo a los municipios que se están despoblado pero este Gobierno es el primero que ha incluido medidas concretas ya que en la ayudas para infraestructuras de este año uno de los criterios de reparto en concurrencia competitiva es precisamente favorecer a esos municipios”, ha expuesto.

El delegado ha hecho hincapié en la apuesta de la Junta por arrimar el hombro junto al municipalismo no solo con ayudas directas en los momentos difíciles sino con programas para crear empleo y fijar la población al territorio como el PFEA, cofinanciado por la Junta (51.475 euros para los proyectos de Lanjarón en los últimos dos años) o la reciente aprobación de un Decreto que permitirá a los ayuntamientos aplazar y fraccionar el pago de sus deudas con el Gobierno andaluz “porque uno de los requisitos para acceder a los fondos Next Generation es no tener deuda”.

Así, ha aprovechado su visita para explicar al alcalde que gracias a este Decreto, los ayuntamientos tendrán un periodo de carencia de dos años y una vez transcurrido el mismo, podrán fraccionar el pago de sus deudas con la Junta en un plazo de hasta 15 años. Solo en la provincia de Granada podrán beneficiarse de esta medida 111 municipios que actualmente tienen deudas en fase de ejecución.

Por último, ha mostrado la apuesta de la Consejería liderada por Juan Marín por apoyar la digitalización de las administraciones locales. A finales de año se pondrá en marcha Cep@l, una herramienta que la Junta pone a disposición de los ayuntamientos de manera gratuita y que permitirá a los ayuntamientos que se adhieran ofrecer a sus vecinos hacer “más 600 trámites de manera online”.