La Junta prorroga la tarifa plana de los autónomos más allá de septiembre en su labor de crear un “entorno adecuado”

La Junta de Andalucía va a prorrogar la tarifa plana para los trabajadores autónomos, una herramienta que fue “una de las primeras decisiones de calado” que tomaron PP y Ciudadanos cuando llegaron al gobierno regional, a la que destinaron un presupuesto de 28,6 millones para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, en su labor de crear un “entorno adecuado”.

Según concreta la Junta en una nota de prensa, la tarifa se prorroga más allá de septiembre de este año, cuando está previsto que concluya esta convocatoria, debido a los buenos resultados que ha dado, ya que el pasado diciembre las solicitudes se situaban ya en 28.295, rebasando las 24.000 inicialmente previstas para los tres años.

Como ha destacado este miércoles en Sevilla en un acto con los autónomos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su gobierno persiguen lograr un “entorno adecuado” para que el emprendimiento prospere, y por ello seguirán “trabajando en reducir las trabas burocráticas, la presión fiscal, porque tengamos estabilidad política y seguir predicando con el diálogo y la empatía como elementos fundamentales de la acción política”.

“Hemos entendido que al sector no debemos sobrecargarlo, ni de impuestos, algo que nos parece fundamental, no podemos asfixiar a nuestro tejido productivo vía impositiva, ni tampoco con trabas administrativas, y hemos avanzado bastante. La pregunta que me hago es ¿hemos avanzado suficiente? La respuesta es no”, ha afirmado durante su intervención.

Moreno ha dicho que a su gobierno le queda “todavía un año y medio” para impulsar más la región y van a trabajar en bajar la presión fiscal en Andalucía, que “ya no es un infierno fiscal”, pues “ya no está en el ranking de esas comunidades autónomas (CCAA) que tenían más”.

La Junta ha organizado este acto a los pocos días de que se conozca los últimos datos de principios de mes del paro, que sitúan a la región como la que más autónomos tiene de toda España por primera vez en la historia con un total de 557.614. Supera así a Cataluña y sigue por delante de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Andalucía ha ganado de mayo de 2020 al mismo mes de este año 24.439 trabajadores por cuenta propia, creciendo un 4,6% frente al 2,7% nacional.

“Hoy me siento orgulloso porque, tradicionalmente, Andalucía, sobre todo vinculado al mundo productivo, siempre ocupaba el último o penúltimo lugar, algo que nos apenaba y frustraba. Cuando en alguno de estos ranking, después de tres años de duro trabajo, nos llega la cifra de que Andalucía es la comunidad donde más trabajadores autónomos hay de toda España, nos llena de orgullo”, ha dicho Moreno, que lo ha calificado de “hito”.

Para Moreno, los datos son un “síntoma” que acreditan la capacidad de los andaluces para asumir el reto de emprender un proyecto empresarial en solitario. “Cada vez que eso ocurre, estamos hablando de un pequeño milagro económico. Que tiene ver con esa cultura emprendedora que tenemos que seguir desarrollando y con el entorno favorable en el que está trabajando el Gobierno de Andalucía, que estamos generando y está funcionando”, ha añadido.

MEDIDAS

Moreno ha recordado que durante la pandemia su Ejecutivo ha reforzado el apoyo a este colectivo, por ejemplo, con la ayuda extraordinaria de 300 euros para sufragar los gastos, principalmente, de la cuota de Seguridad Social de abril de 2020. De esta forma, más de 44.000 autónomos y mutualistas que no pudieron acceder a la prestación por cese de actividad han recibido la ayuda, con un presupuesto total de 13,2 millones de euros.

Asimismo, el 16 de noviembre de 2020 tuvo lugar la firma del Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos, que incluía medidas y ayudas por un valor de 667 millones para 2020 y 2021. En los primeros 12 meses de pandemia, la Consejería de Empleo incrementó notablemente sus ayudas a los autónomos hasta los 120,4 millones de euros, alcanzando a más de 125.000 beneficiarios.

Por otro lado, ha reseñado que el pasado abril se abrió una nueva convocatoria de ayudas para respaldar el inicio de actividad de los nuevos autónomos con incentivos de hasta 5.000 euros por beneficiario. En total, nueve millones de euros para unos 2.000 nuevos trabajadores por cuenta propia. “Ya hay más de 6.900 solicitudes”, ha apostillado.

Además, se ha incluido a los autónomos en las medidas para apoyar el mantenimiento del empleo en empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Se trata, ha concretado, de ayudas directas dentro del segundo Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, suscrito el pasado 22 de marzo, y dotado con 732 millones, el mayor emprendido por una comunidad en España, para apoyar a los sectores más perjudicados, entre ellos, el de los autónomos.

En el acto han estado también presentes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs); el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (PP); la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (Cs); el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y el de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

“SI A LOS AUTÓNOMOS LES VA BIEN, A ANDALUCÍA LE VA BIEN”

Amor ha resaltado que “si a los autónomos les va bien, a Andalucía le va bien” porque “para mantener el empleo, para recuperarlo y crearlo, lo primero es tener esa base empresarial que son los que lo crean”, de forma que, cuando se tengan más empresas, se tendrá “más capacidad de mantener y crear empleo”.

El presidente de ATA ha subrayado que la región se ha convertido en una CCAA “atractiva” para emprender y para la inversión, ya que “La estabilidad, la seguridad jurídica y las políticas públicas a favor del emprendimiento, inversión y actividad económica dan sus resultados”.

“Miren, reducir impuestos, simplificar trámites administrativos, reducir cargas y trabas, ni es de derechas ni es de izquierdas, es de sentido común”, ha subrayado Amor.

Por su parte, González de Lara ha resaltado que los autónomos son “los mejores embajadores posibles de Andalucía”, pues, “gracias a ellos, Andalucía es sinónimo de vocación empresarial, de dinamismo; esfuerzo y sacrificio”. “Hoy son otras comunidades autónomas, con tejidos empresariales históricamente alabados por su empuje, las que miran a Andalucía desde atrás. Nadie hace sombra a los trabajadores andaluces; podemos decir que la resiliencia es andaluza, como el espíritu de superación y la voluntad de vencer este revés de la pandemia”, ha enfatizado.

Así las cosas, ha pedido “poner en el centro de las decisiones a estos hombres y mujeres, que están reposicionando a Andalucía en el tablero de España como Comunidad líder”. Para González de Lara, “estar a la altura del esfuerzo y la constancia de los autónomos andaluces es legislar a su favor, incentivando su actividad”.