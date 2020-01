La Junta «intentará» no cerrar líneas educativas en pueblos pero pide ser «realistas» ante la baja natalidad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes en Granada que el Gobierno andaluz va a «intentar» que no se cierren líneas de educación secundaria en el ámbito rural, si bien hay que ser «realistas» y contar con «un descenso brutal de la natalidad» que se mantendrá los próximos años no solo en Granada sino también en el conjunto de Andalucía.

Preguntado por los periodistas en Granada después de que el pasado miércoles, asociaciones de padres y madres de nueve municipios de la provincia realizaran una entrega de firmas en la Delegación de Educación contra la supresión del primer ciclo de secundaria en sus colegios rurales, Juanma Moreno ha señalado que no es «partidario» de cerrar líneas y ha aludido a las dificultades de «mantener un centro abierto cuando no tienes alumnos.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a instituciones como la Diputación, con «unos objetivos y una competencia provincial exclusiva», y los ayuntamientos para «colaborar, desde un punto de vista económico y presupuestario», en aras de «mantener y agrupar algunas líneas en algunos centros que puedan verse afectados por este descenso» de natalidad, que ha apuntado que viene desarrollándose desde hace unos siete años y que es «permanente».

Moreno ha señalado que el objetivo de cara al próximo curso es «mantener la mayoría de esas líneas» en el ámbito rural, para lo cual la Junta va a hacer un «esfuerzo especial» económico.

Réplica del PSOE

Las declaraciones del presidente de la Junta han sido replicadas de inmediato por José Entrena. El presidente de la Diputación de Granada ha señalado que si la institución que preside tuviera competencias en materia de Educación, no se cerraría ningún centro escolar en los pueblos de la provincia “como está ocurriendo”.

Entrena ha respondido asi a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha pedido a la Diputación que colabore para mantener la ESO en 52 colegios de Granada.

El presidente se ha mostrado sorprendido por el desconocimiento de Moreno con respecto al papel de la Diputación en la mejora y mantenimiento de colegios en los pueblos de la provincia, como parte de su función de soporte y asistencia económica a los municipios. “Seguiremos colaborando, como hemos hecho hasta ahora, con nuestros alcaldes y alcaldesas en el mantenimiento de los centros públicos educativos”, ha asegurado.

También ha subrayado que los recursos destinados a Educación procedentes de la administración central los recibe la Junta de Andalucía, que es quien ostenta las competencias en la materia. “Qué más quisiera el presidente de la Diputación de Granada que tener competencias sobre el sisteme educativo porque sería la garantía de que no se cerrara ninguna unidad escolar en la provincia”, ha insistido.

Respuesta de IU

La Diputada y coordinadora provincial de Izquierda Unida Granada, Mari Carmen Pérez, ha tildado de ridícula la gestión que están manteniendo los colegas de gobierno, el Presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y el Delegado Territorial de Educación en Granada, Antonio Jesús Castillo, respecto al mantenimiento de la ESO en 52 centros educativos de la provincia. La coordinadora provincial ha explicado que “han esgrimido posturas distintas respecto a la situación de incertidumbre y caos que padece la comunidad educativa respecto a la planificación de Imbroda, y que supondría el cierre de líneas educativas en centros rurales, y el aumento de la despoblación”. Además, la diputada ha recordado que “el gobierno de las provincias lo nombra el Gobierno de Andalucía, por lo que si no comparten los criterios y se están contradiciendo entre ellos para ver quién queda mejor o peor, solo evidencian que van como pollos sin cabeza ante un problema muy serio que afecta a más de 600 menores de la provincia”.

Mari Carmen Pérez ha recalcado la “falta de rigor del actual Ejecutivo, ya que solo han lanzado declaraciones contradictorias”. Así, “el pasado jueves Castillo aludía a la “merma” de la calidad educativa de los menores que recibían la educación en los centros, señalando como posible causa la deficiencia formativa de los profesionales de la comunidad educativa”, un argumento débil y que aportaba más ruido a la situación ha señalado la diputada provincial. Por otro lado, Pérez ha añadido que “su colega de formación y máximo responsable del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha pedido hoy en Granada un esfuerzo por parte de Diputación Provincial y Ayuntamientos, una declaración ridícula puesto que los gobiernos provinciales no tienen competencias sobre el cierre de colegios”.

La diputada provincial ha señalado las palabras de Moreno quién ha explicado “que entre todos podemos mantener los centros”, a lo que Pérez ha contestado que “Moreno parece no conocer que las competencias de Educación las tiene delegadas el Gobierno de la Junta de Andalucía, no las tienen ni ayuntamientos, ni Diputaciones Provinciales”, ha apostillado. Mari Carmen Pérez ha zanjado ante las exigencias del Presidente autonómico que “desde dentro de nuestras competencias haremos lo que haga falta para luchar contra estas medidas, pero que es responsabilidad de la Junta de Andalucía”. Así, ha subrayado que “la Junta no exima de cumplir con sus obligaciones porque parece que no tenemos un Presidente a la altura de las circunstancias, como demuestran hechos y actos que lleva a cabo día tras día en su gestión”. Además, ha añadido que “desde Izquierda Unida Granada lucharán siempre junto a la comunidad educativa para garantizar una educación pública y de calidad, puesto que la defenderemos gobierne quien gobierne”.

Mari Carmen Pérez no ha olvidado recordar que “Izquierda Unida Granada participará en la huelga y las movilizaciones fijadas para el próximo 16 de enero organizadas por la comunidad educativa, puesto que no pararemos hasta conseguir que se paralice el cierre de más líneas educativas en nuestra provincia, y el mantenimiento de nuestra educación pública, que no es un gasto es una inversión y garantía de futuro”.